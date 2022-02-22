Развод – еще не конец жизни: Надежда Матвеева о том, как не бояться разрыва, открыться миру и верить, что все будет хорошо

Надежда Матвеева – ведущая проектов Неймовірна правда про зірок и Щасливі за сім днів на СТБ. Она стала известна зрителям благодаря проекту Все буде добре и стала для них лучшей подругой, которая всегда дает точные советы с экрана телевизора. Ее словам всегда веришь, в ее глазах можно увидеть поддержку, а улыбка заряжает на позитив лучше, чем первые проблески солнца после зимы.

Как сказалась работа на ее жизни, почему не стоит бояться разрыва с любимым и как у телеведущей появился домашний любимец, Надежда Матвеева рассказала эксклюзивно в интервью Вікнам.

Вы прекрасно выглядите, еще и в соцсетях все больше рассказываете об уходе за собой, здоровье и спорте. Когда вы решили, что стоит людям напомнить о здоровом образе жизни?

— Этот мой взгляд на жизнь на самом деле связан с телеканалом СТБ. Потому что когда я начинала работать в проекте Все буде добре, там было много всего о здоровом образе жизни, и для женщины в частности, и для семьи.

Я почувствовала на себе, как это хорошо, еще и подтвердила свои взгляды на жизнь. Поняла, насколько это необходимо женщинам.

А сейчас в социальных сетях многие женщины спрашивают, как мне удается иметь хорошее телосложение, сохранять хорошее настроение, энтузиазм, позитив. И поскольку такая потребность есть, я охотно делюсь. И сама тем вдохновляюсь, чтобы продолжать этим заниматься.

Как вы считаете, насколько внешнее состояние зависит от состояния души?

— Стопроцентно. Я не разделяю внешний и внутренний вид, состояние, чувства женщины, потому что считаю, что это взаимосвязано. Это одно целое.

На что вы будете обращать больше внимания в себе, это уже ваше дело. Вы можете работать над внешним видом, но если не будете менять что-либо во внутреннем мире, то ничего не получится.

Это гармония с собой извне и изнутри, которая должна присутствовать. В ней смысл жизни.

Во время работы над проектом Неймовірна правда про зірок вы рассказываете множество удивительных историй. Чья история вас поразила больше всего или даже повлияла на вашу жизнь?

— Почти каждая программа является поводом для вдохновения, а я скажу о той, во время которой мы с вами общаемся. Сегодня мы записывали очередной выпуск Неймовірної правди про зірок.

Одна из историй, впечатляющих и вдохновляющих для меня, – всемирно известной актрисы Мерил Стрип, которая смогла соединить идеальную карьеру (у нее три Оскара) и идеальную, гармоничную семью. У нее уже четверо взрослых детей.

И это пример женщины, которая действительно может соединить в жизни все, что она любит. Те сферы, которые не конфликтуют, а создают гармонию.

Также наша команда создала фильм о женщинах, переживших страшные роды. То есть их дети или они сами были на грани смерти. И эти женщины прекрасны. Они преодолели эту проблему и теперь наслаждаются жизнью.

Маша Ефросинина, Ольга Сумская, Катя Бужинская – они стали героинями этого фильма и примером для многих. В том числе и для меня.

По вашему мнению, каковы основные отличия украинского шоу-биза от, допустим, голливудского?

— Наверное, те же, чем и наши страны отличаются. Поскольку шоу-бизнес, как и любая сфера жизни, политика или просто бизнес, отражает общество.

Насколько масштабный кинопроцесс в Голливуде! Скажем, это следствие долгой истории, особенностей менталитета, большого количества денег, профессионализма.

И поскольку для нашего украинского шоу-бизнеса это пример, то я считаю, самое главное как в украинском шоу-бизнесе, так и в кино — это потенциал.

То есть украинцы, если за что-то берутся, они со временем становятся в этом лучшими. Я в это верю. И убедилась не раз.

О публичных людях и их личной жизни всегда можно найти только две вещи: либо все, либо ничего. Как вы думаете, лучше рассказать сразу на публику все, чтобы никто не мог неожиданно раскрыть какие-то факты? Или все же стараться держать свое счастье в тишине?

— Я считаю, что публичный — это такой же человек, как и просто человек. Почему? Потому что благодаря соцсетям и развитым средствам массовой информации действительно можно что угодно найти, выведать и так далее.

Человек, который спокойно живет, может делать выбор, что рассказывать, например, соседям, а что скрыть. И ведь это нормальный процесс.

Потому и я чем-то хочу поделиться, что-то хочу скрыть, о чем-то мне вообще страшно говорить. Вот такое же отношение у меня к личной жизни, к моей семье.

Я имею право, как и любой человек, решать, что показать, а что нет.

Но как публичный человек я несу ответственность за все, что происходит в моей жизни. То есть, если что-то стало известно или я сама о чем-то рассказала, то тогда я должна быть откровенной и объяснять это, поскольку ко мне прикованы взгляды.

Вы известны своими советами в проекте Все буде добре, а также раньше рассказывали о важности гармонии. Однако иногда в семье может все пойти не так, как мечталось. По вашему мнению, как понять, что следует развестись, и как этого не бояться?

— Во-первых, нужно хорошо понимать себя. Это я говорю как женщинам, так и мужчинам. Это процесс, процесс обучения, иногда связанный с психотерапией.

Во-вторых, следует понять, делаете ли вы все, что можете, для этих отношений. Просто от всей души.

Потом откровенно сказать, признаться, делает ли все, что может, партнер в этих отношениях. Если вы оба делаете все, на что способны, то над отношениями и дальше нужно работать. Спасать их, если есть добрая воля.

Если вы — тот бьющийся и пытающийся все сделать человек, но видите, что партнер отстранен, ему это неинтересно, тогда не обманывайте себя, там изменить ничего нельзя. И зачем быть с человеком, который вас не ценит и не делает ничего, чтобы сохранить отношения?

Тогда развод – это не боль и не ужас, не конец жизни. Это освобождение, свобода и начало новой жизни.

Вот так нужно относиться к этому. Тогда все будет хорошо.

Многие пары сохраняют отношения ради детей. Как рассказать детям о разводе?

— Во-первых, дети должны знать, что оба родителя их любят.

Во-вторых, искренний совет женщинам, которые сейчас находятся в таком положении. Каким бы ни был мужчина, с которым я расстаюсь, для моего ребенка он отец. И я должна создать все условия для того, чтобы ребенок считал, что он хороший, даже если он не идеальный.

Ни в коем случае нельзя рассказывать ребенку в любом возрасте: “Твой папа плохой из-за того и этого”. Взрослые дети сами все видят, а маленьким это не нужно.

Пусть правду знают взрослые, а потом ребенок вырастет и сам сделает свои выводы.

Как тогда сохранить хорошие отношения после разрыва?

— Не знаю (смеется, – ред.). Честно, я не знаю, как сохранить хорошие отношения после развода. Но точно знаю, что нужно до конца разобраться с собой в этих отношениях и попытаться вести диалог.

Потому что только тогда, когда мы сможем спокойно говорить о том, что между нами было и как каждый из нас будет жить дальше, можно спокойно оставить друг друга в покое и не держать зла.

Тогда будет хорошо и нам по отдельности, и детям, для которых мы остались родителями.

Исходя из проекта Не здається, почему говорить на публику о своих проблемах или переживаниях, даже оставшихся в прошлом, важно каждому человеку?

— Я бы сказала не на публику. Это такой проект, в котором люди согласились говорить на публику. Но в общем проговаривать свои переживания – это очень важно.

Кому? Это может быть специалист, который вам помогает, психотерапевт и т.д. Или родной человек, которому вы доверяете, с которым у вас есть общий язык. Или даже чужой человек, являющийся для вас авторитетом, которому можно довериться.

Нельзя молчать, скрывать в себе, потому что с такой болью человек сам себя уничтожает.

Вот почему важно говорить. А если есть сила рассказать об этом, скажем, всему миру, то это хорошо и важно потому, что мы тогда видим эту проблему. Видим как общество, как люди в целом, и можем ее менять.

В вашем интервью с Машей Ефросининой вы говорили о том, что наши женщины часто замкнуты, недооценивают себя, не могут разорвать замкнутый круг. Как вы думаете, какие простые, но эффективные вещи может сделать украинская женщина, чтобы поверить в себя и раскрыться миру?

— Если так получилось, что женщина не чувствует в себе силы разорвать этот замкнутый круг, тогда нужно найти людей, которые могут поддержать, вдохновить.

Это может быть человек из близкого окружения или признанные эксперты, которые именно в ее глазах имеют авторитет. То есть ищите людей, которые могут вам помочь.

Например, как в нашем новом проекте Щасливі за сім днів. Он именно о том, что женщина может найти поддержку, помощь, вдохновение, если ей действительно необходимо изменить свою жизнь.

Вы когда-то рассказывали, что у вас есть друзья-волонтеры. Да и сами напрямую связаны с благотворительностью. Как давно вы этим занимаетесь и что вас вдохновляет?

— Мне всегда было необходимо быть полезной, еще с детства. Я делала все с мыслью “а это вообще полезно или просто весело?”

Поэтому когда у меня появилась такая возможность, например, поддерживать благотворительную платформу Добро.ua, в том числе в социальном ролике, я почувствовала, что это действительно нужное дело, и оно мне очень приятно.

И здесь я хочу обратить внимание людей на то, что если вы хотите заниматься благотворительностью, то очень важно иметь возможность контролировать этот процесс. То есть быть уверенными в том, что ваша помощь в виде средств будет действительно адресной, что вы действительно сделаете добро.

Поэтому можно либо общаться с волонтерами, которым вы полностью доверяете, либо еще лучше – делать это через благотворительные организации. Они профессионально этим занимаются. Тогда вы можете и контролировать вашу помощь, и чувствовать, что действительно сделали что-нибудь хорошее.

Как повлияло появление собаки на вашу жизнь? Прибавляет ли она моральных сил на новые свершения?

— Сэми замечательная. Когда я спасла ее, как раз с помощью волонтеров, я поняла, что исполняю свою мечту.

С детства я мечтала о собаке и наконец смогла это сделать. А еще спасла ее, потому что она была на грани смерти. И, возможно, собака не понимает, что произошло, какой могла бы быть ее судьба и какая она сейчас. Но Сэми очень благодарна. А для меня это радость! И помощь сейчас осталась моей привычкой.

Я и так люблю ходить на прогулки, а с собакой могу еще больше это делать. Получается, что я даже больше хочу гулять, чем Семи. Не она меня зовет гулять, а я ее.

Поэтому получается такая сплошная гармония и радость, что удалось спасти маленькую душу.

Как вы считаете, откуда у людей появляется безразличное, а порой даже жестокое отношение к животным? Как, по-вашему, можно это предотвратить?

— Из-за нелюбви. Это человек, который не чувствует любви со стороны тех, кто должен его любить. Скорее всего, это может быть из-за родителей в детстве. Они не любили своего ребенка или не могли проявить свои чувства.

Или же ребенок видел жестокость. И поскольку животные беззащитны, то жестокость в первую очередь проявляется именно в их сторону. Это грустно, но указывает на проблему, которую следует решать.

Если бы у вас была возможность убрать из мира одну вещь, чтобы она исчезла навсегда, что бы это было и почему?

Я не осмелюсь что-то отменять в этой Вселенной, которую я не создавала.

Наоборот, я считаю, что задача каждого человека и моя личная – это понять, насколько это возможно, для чего в жизни есть и хорошие, и плохие, на мой взгляд, вещи. Пусть мир развивается, а я буду его частью. Не хочу ничего убирать.

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