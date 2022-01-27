Звездность остается в кадре: Григорий Решетник о воспитании детей и отношениях с женой

Не только известный телеведущий, но и звездный папа трех активных мальчишек, Григорий Решетник рассказал Вікнам об отношениях с женой Кристиной, тайм-менеджменте и романтике в браке.

Ведущий проектов Україна має талант, Холостячка, Холостяк, Неймовірна правда про зірок не скрывает: иногда они с женой чувствуют усталость и нехватку времени, но, несмотря ни на что, убежден, что дети — это самое большое счастье.

Сложно ли быть папой троих детей? Как успевать уделять время каждому?

— На самом деле это огромное счастье — воспитывать прекрасных детей, особенно, когда их много. Еще когда мы познакомились с Кристинкой, мечтали, что у нас будет много деток, и, слава Богу, у нас действительно многодетная семья.

Конечно, детки борются за внимание родителей и хотят чувствовать его постоянно. Мы для них — самые близкие и родные люди.

Из-за плотных рабочих графиков иногда не удается уделять детям столько времени, сколько им необходимо.

Но, тем не менее, мы сознательно стараемся уделять время, заниматься сыновьями. Любим путешествовать с ними. Это действительно вдохновляет!

С какими сложностями сталкиваетесь при воспитании детей?

— Конечно, это такая ежедневная работа, потому что иногда хочется и подольше поспать, и уделить время своим увлечениям, но я понимаю, что дети очень быстро растут, и пока им интересно внимание родителей, нужно быть с ними.

Иногда не успеваешь, не хватает сил, устаешь, но, так или иначе, классно, когда есть над чем работать. И когда видишь их (детские — ред.) улыбки, их сияющие глаза — это огромный кайф. Ты не думаешь уже о сложностях, с которыми можешь сталкиваться во время воспитания. Воспринимаешь их, как вопросы, которые нужно решить и получить удовольствие.

Ведь когда они говорят “папулечка”, обнимают, зацеловывают, чувствуешь себя самым счастливым человеком.

Поэтому еще раз призываю всех, кто еще думает, стоит ли заводить деток или рожать еще — рожайте, наслаждайтесь! Это величайшее счастье, которое может быть в жизни каждого человека.

Призываю, чтобы многодетных семей становилось еще больше!

С какими вызовами, как вам кажется, приходится сталкиваться современным украинским родителям?

В Украине уровень жизни в семьях бывает очень разный. Иногда родители работают и днем, и ночью, чтобы их детишки жили в комфортных условиях, чтобы им было что надеть, поесть, чтобы дети были счастливы.

Хочется пожелать каждой семье, каждому отцу или маме, чтобы не опускались руки, несмотря на сложности, которые за окном.

Хочется, чтобы мы работали во благо, чтобы мы жили в мирной стране. Это если глобально.

А если именно о проблемах родителей — сегодня очень много разных гаджетов, телевизоров, телефонов. Дети все это просят, и иногда легче просто дать им возможность поиграть и забыться, и самим отдохнуть. Поэтому есть современные технологические вызовы для родителей, с ними нужно бороться.

Например, у наших старших детей (несмотря на то, что самому старшему Ване уже 8,5 лет) нет мобильных телефонов.

Мультики они смотрят раз в день. В игры на телефоне или планшете играют только на выходных, и то полчаса, до часа.

Стараемся больше их отвлекать и давать им другие занятия, чем пропадать в играх, гаджетах. Очень часто родители тонут в информационных потоках и не находят времени на детей.

Я призываю работать, прежде всего, над собой.

Кроме того, современные дети очень информированы. Нужно заниматься ими. Я сторонник того, что ты должен интересоваться жизнью ребенка; понимать, что его беспокоит, как складывается его жизнь в школе, в какой компании он общается.

Мы интересуемся этими процессами, интегрируемся в их жизнь, давая свободу саморазвитию. Но так или иначе, мы должны контролировать процессы.

Это такие традиционные вещи. Я бы не назвал это проблемами, это вызовы, но в этом и состоит воспитание детей.

Дети очень быстро развиваются. Иногда они знают больше, чем ты.

Поэтому ты должен чему-то учиться.

Я очень многое выучил для себя — и игры, и современные мультики, о которых не знал. Я должен знать, что интересно моим детям, и рассказывать о вещах, интересных мне.

Задач очень много, но опять же, нужно воспринимать их легко, спокойно, с мудростью и работать над собой.

А еще очень важно, чтобы мама и папа были одной командой, советовались между собой и не играли в хорошего или плохого полицейского.

Это не очень действенная тактика, потому что дети манипулируют, создают для родителей вызовы, соблазняют, и нужно иметь собственную точку зрения, собственное мнение и не всегда угождать детям с их иногда соблазнительными провокациями.

Как проводите время вместе с детьми, есть ли любимые игры или, возможно, обязанности у звездного папы?

Лично я (у нас такая традиция) завожу детей утром в школу; с меньшим играю, когда у меня есть перерывы на работе, когда бываю дома — играю в течение дня.

На выходных также вожу на разные секции, кружки, играю. Уделяю этому время. Иногда чувствую себя водителем семьи (улыбается).

Я стараюсь уделять время каждому, чтобы никто не ревновал.

У каждого свои интересы. Я интересуюсь, чем они занимаются.

Ванюша у нас, например, очень творческий. Он рисует, конструирует, ходит на архитектуру; а Димуля — спортивный, активный. Очень любит футбол, занимается футболом, поэтому с Ванюшей рисуем, собираем конструктор; с Димулей — играем в футбол, с Сашулей — какие-то активные детские игры.

Мы также проводим время за настольными играми.

Это очень важно — обмениваться энергией и навыками.

Особый респект и низкий поклон, конечно же, моей жене Кристинке, на которой лежит основная ответственность за воспитание детей, их графики, питание. Кристинка всегда в теме, она всегда занимается детьми.

Как звездный муж Гриша Решетник помогает жене дома, по хозяйству?

Мы стараемся не разделять обязанности. Если у меня есть время, я могу помыть посуду, приготовить детям еду, накормить их, хотя у меня это не так вкусно получается.

Когда дети просыпаются очень рано на выходных, мы стараемся дать нашей мамочке выспаться, и я готовлю кашу, кормлю детей.

Иногда они говорят: “Папа, у тебя такая вкусная каша! Даже круче, чем у мамы”. Я думаю, они так хотят меня задобрить и наладить коннект.

В общем я каждую свободную минуту стараюсь помочь Кристинке, потому что действительно у нее очень много задач.

Она у нас вообще самая святая и самая крутая мама и жена.

Поэтому звездность остается в кадре, на экране, а за кадром я стараюсь жить спокойной жизнью счастливого семейного мужчины. Выполняю их прихоти и чувствую себя счастливым, потому что эта нужность для ребенка очень важна и для родителей.

Мы не делим на женские и мужские обязанности, а стараемся делать все сообща.

И вещи за детьми пособирать, и научить их чему-то, и просто получать удовольствие от ежедневных дел. Это и есть жизнь.

Я призываю всех мужчин помогать женам, потому что заниматься хозяйством — это очень сложно, а воспитывать детей еще сложнее.

Я из тех мужчин, который, так или иначе, хочет и умеет делать многое — и памперсы поменять, и, когда маме нужно отлучиться по каким-то делам, с детьми побыть.

Я могу остаться с тремя детьми дома один, не боясь. И найти какое-нибудь занятие, которое объединит нас всех. Мы будем совершенно довольны и счастливы в мужской компании.

Что самое ценное подарили жене, а что она вам?

Она мне подарила самое прекрасное, что может быть.

Самые ценные подарки нашей жизни — это трое сынишек: Ваня, Дима и Саша, которых я просто обожаю.

Это самые ценные подарки. Я очень благодарен за это своей жене.

Я присутствовал на родах. Я помню, как все это непросто для каждой женщины. Я восхищаюсь всеми женщинами, и прежде всего своей женой.

А если из материальных вещей, то Кристинка меня балует, она дарит мне драгоценные часы. Это очень приятно. Еще она занимается моим стилем, подбирает вещи. Словом, постоянно меня удивляет. Я ее за это очень люблю.

А самое ценное, что я подарил жене, это авто на рождение первого сыночка. Я тоже люблю делать ей подарки, радуюсь тому, что она счастлива.

Наверное, каждый мужчина как-то так реализует свои желания.

Расскажите о семейном отдыхе, который запомнился вам больше всего.

Больше всего запомнился, пожалуй, из последних, когда мы всей семьей улетели на Мальдивы. Мы там были не раз. В 2021 году отдыхали, когда уже было трое сынишек.

Полетели сами — без нянь, без бабушек — с длинными перелетами. Саше было, кажется, полгода. Кто-то до сих пор не верит, что Решетники отдыхают без помощников, но мы действительно летаем сами. Для нас это в удовольствие.

На экзотических островах нам очень нравится. Это такой спокойный семейный классный отдых.

Детки могут накупаться, мама очень любит загорать, а я — релаксировать и наслаждаться моментами, когда моя семья очень счастлива. Я радуюсь этому и тоже чувствую себя счастливым.

Путешествуйте с детками, не бойтесь.







Да, поначалу это кажется экстремально сложным, но постепенно ты становишься более опытным и все путешествия превращаются в самые прикольные, эмоциональные моменты.

Трое детей — маленький детский сад. Планирует ли семья Решетников на этом остановиться или, возможно, воспитанников станет еще больше?

Нам многие советуют еще детей, еще девочку обязательно. Мы очень любим детей и мечтаем, чтобы в нашей семье было как можно больше деток, но загадывать ничего невозможно.

На сегодняшний момент мы хотим немного отдохнуть, попутешествовать. У нас была традиция, и она сохраняется, мы с женой путешествуем куда-нибудь, например по Европе.

Мы хотим уделить время друг другу, прогуляться, переключиться. Мы соскучились по этим моментам.

Кроме того, что мы уделяем много внимания своим деткам и вокруг их интересов часто строится и наша жизнь, мы не забываем о романтике в отношениях.

Поэтому нужно немного отдохнуть, чтобы набралась сил наша мамочка; сделать небольшую паузу в рождении, чтобы эти детишки подросли и помогали нам в воспитании, а потом уже посмотрим. И опять же, если сойдутся звезды и высшие силы, то Решетников станет больше. Потому что талантливых, классных людей должно быть много (смеется).

Я хочу, чтобы рождалось больше детей в украинских семьях и во всем мире.

Какой совет дали бы украинским мужчинам?

Больше уделять внимания деткам, заниматься ими. Все-таки концепт, когда жена занимается бытом, детьми, а мы зарабатываем деньги, должен уходить в прошлое, потому что в современном мире и папы должны уделять внимание семьям. Дети очень нуждаются в этом внимании — неважно, мальчик это или девочка.

Я знаю, как нелегко дается зарабатывание благ, но мужчины должны находить время, чтобы заниматься своими малышами и помогать любимым, ведь им сложно.

Поэтому мужчинам еще сил зарабатывать деньги для семьи и уделять время детям, потому что они очень быстро растут.

И нужно заложить этот фундамент, чтобы наши дети были классными, порядочными и самое главное — счастливыми.

И никогда не опускать руки — развиваться, самосовершенствоваться, читать, проходить тренинги, курсы, становиться еще лучше, современнее.

В нас, в украинских мужчинах, заложен большой потенциал, сверхвозможности, и мы должны постоянно прогрессировать и становиться примером не только для своих семей, но и для окружения.

А если вам хочется почитать еще о счастливой семейной жизни и разрушении стереотипов, советуем интервью папы в декрете Сергея Багалика. Мужчина признается: “Глаза боятся, а руки делают”. Как полицейский приучает к дисциплине собственного малыша и чем занимается его жена — читайте по ссылке.