Единственный пазл, которого не хватает — наша победа: Роман Скорпион о первых шагах на пути к музыке и современной реальности войны

Жизнь каждого человека состоит из мельчайших пазликов. Иногда они теряются, а порой какая-нибудь важная деталь от большой картины может найтись в самый неожиданный момент.
Украинский певец и автор песен Роман Скорпион когда-то потерял важную часть своей жизни — родителей, но старательно выстраивал свой орнамент на карте мира, заботясь о родных братьях и сестрах, ища себя в музыке и занимаясь волонтерством.
Сейчас творец делится, что не хватает ему только одного в собственной картине — победы Украины. Однако он продолжает дополнять ее будущее изображение.
О своем непростом пути к любимому делу, первому знакомству с народными мотивами, любви как основе жизни и творчества, а также о неотделимых частях своей личности — семье и благотворительности — Роман Скорпион рассказал в эксклюзивном интервью Вікнам.
— Я вырос в селе, и мама нас всегда брала в поле.
Когда была сильная жара, они с женщинами отдыхали под деревом и всегда пели разные песни. Среди них было очень много народных.
Больше всего я запомнил Ой у вишневому саду и Час рікою пливе, а еще такая со строчками: “Фить-тьох-тьох-тьох-тьох, ай-ай-ай-ох, там соловей щебетал”.
— Тяга к музыке у меня была с самого детства, но я бы не сказал, что мне это прививали.
Когда мама с женщинами в поле пели, я тоже начинал, но мне говорила бабушка: “Роман, не вой!” (смеется, — ред.) Но я их не слушал и пел все равно.
Когда я уже пошел в детсад, участвовал во всех выступлениях. Это мне очень нравилось. Я почувствовал, что сцена — это мое.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роман Скорпіон (@roman.skorpion_official)
Допис, поширений Роман Скорпіон (@roman.skorpion_official)
— Я не мог поступить иначе. Или мы должны были заниматься братьями и сестрами, или их забрали бы в детский дом.
Мы сказали, что никогда никого не отдадим и моя старшая сестра взяла официальное попечительство над младшими. А я зарабатывал деньги, чтобы помогать им.
— В тот момент я брался за любую работу, только бы заработать деньги.
Поскольку сцена была для меня приоритетом, все мои подработки были связаны с творческой профессией.
В качестве ведущего я вел корпоративы, дни рождения и т.д. Делал все для того, чтобы зарабатывать деньги и помогать семье.
— Эти процессы очень спонтанны. Я могу просто гулять, и ко мне придет вдохновение. Это может произойти, когда еду в машине или что-нибудь готовлю.
Никогда не предвидишь, откуда это вдохновение придет. Но самое главное — его не упустить, и вовремя записать все то, что ты чувствуешь и о чем хочешь сказать.
Я заметил такое наблюдение: чем больше я расслаблен, тем легче мне пишется.
Бывает, я прихожу в спортзал, после тренировки у меня исчезает все напряжение, лишнюю энергию я выбрасываю и тогда могу легко написать песню, или две или три.
— Да, все песни о любви. Я романтик, но это не значит, что когда я пишу песни о любви, то я в этот момент обязательно влюблен.
Я могу быть не влюблен, но все равно мечтать и испытывать те или иные чувства. Или я могу быть влюблен и об этом не говорить — так тоже бывает.
Каждая песня — это определенный период в моей жизни.
Каждая песня — это определенный период в моей жизни.
Или я описываю истории жизни людей, за которыми наблюдаю. Это каждый раз по-разному и нет основного сценария, как я пишу песни о любви.
Во время полномасштабной войны я пишу о том, что мы переживаем, во что верим, но сейчас снова поднял тему любви. Поэтому совсем скоро мои поклонники смогут ею насладиться.
В любви бывает все по-разному. Самое главное — это уметь слышать друг друга, идти на компромиссы, не ломать человека, а поддерживать, принимать таким, как он есть, и вдохновлять.
В любви бывает все по-разному. Самое главное — это уметь слышать друг друга, идти на компромиссы, не ломать человека, а поддерживать, принимать таким, как он есть, и вдохновлять.
Это все опыт, и за раз это не происходит, поэтому люди расходятся-сходятся, пробуют, что-то меняют и снова сходятся, снова расходятся.
Это такой интересный опыт и труд, причем постоянная работа над собой, с мухами в голове и принципами. Кто работает над этим — у него есть результат и счастливые отношения.
— Это часть меня. Не знаю, когда это все проявилось, потому что я этого не отслеживал.
Просто я понимаю, что это как снежный ком: он набирает обороты, амбиции и масштабы. Это прекрасно, потому что я понимаю, что моя популярность позволяет помогать другим людям.
Я получаю большое удовольствие, если я кому-то помог своими песнями, сбором средств на благотворительных концертах или просто добрым словом, а бывает, что кого-то вдохновляю. Так жить интереснее.
Я получаю большое удовольствие, если я кому-то помог своими песнями, сбором средств на благотворительных концертах или просто добрым словом, а бывает, что кого-то вдохновляю. Так жить интереснее.
— Мои братья были за границей, когда началась война. У них был контракт по работе. Где-то через полгода он закончился, им предлагали его продлить, но они сказали, что хотят ехать домой, потому что мы все здесь и им тяжело психологически. А потом они заявили, что идут служить.
Я это воспринял нормально, потому что они взрослые люди, и это их выбор. Сестра отреагировала более эмоционально.
Понимаю, что братья будут учиться военному делу. Учитывая ситуацию и события по всей Украине, риск есть и был абсолютно повсюду. Конечно, не так велик, как в местах боевых действий.
Я понимал, что неподготовленных бойцов не отправят на поле боя, потому воспринял эту информацию спокойно. Мои братья никогда не просили о помощи, и что им нужно чем-то помочь. Чужим я помогал и помогаю, а у своих все и так есть, но каждый день спрашиваю, надо ли им что-то.
— Мы общаемся, как все люди, настроенные на позитивный лад.
Главное помнить, что на фронте они верят в лучшее, а мы здесь рисуем себе разные страшилки в голове.
Главное помнить, что на фронте они верят в лучшее, а мы здесь рисуем себе разные страшилки в голове.
Это нужно исключать и верить, что все будет хорошо, и рисовать положительный сценарий.
— Процесс один и тот же. Я эмоциональный человек и под влиянием этих эмоций пишу песни.
Или это о любви, или просто описываю те события, которые мы сейчас переживаем. Процесс не изменился, изменился характер песен. Хочу еще раз напомнить, что скоро выйдет моя романтическая песня о любви.
— Мы стали одним целым, одной семьей. Эта дружность и любовь к своей земле сейчас вдохновляет весь мир.
Мы являемся примером для всего мира. Считаю, что наше единство — это самое прекрасное для Украины и ее развития, что может быть.
— Мне помогает психология. В первую очередь, благодаря ей я научился просить помощи, если она мне нужна, не держать все в себе, а общаться и выражать свое мнение и позицию, не блокировать свои эмоции, а наоборот их проживать. Таким образом, мы можем максимально сохранить нашу психику.
У меня есть все, что мне для счастья нужно. Единственный пазл, которого не хватает и который совсем скоро дополнит эту гармоничную картину, это окончание войны и наша победа.
У меня есть все, что мне для счастья нужно. Единственный пазл, которого не хватает и который совсем скоро дополнит эту гармоничную картину, это окончание войны и наша победа.
— Любовь — самая могущественная сила, которая только есть на этой планете.
Немало изменила любовь к Украине и в жизни известного шеф-повара колумбийского происхождения. Эктор Хименес-Браво в откровенном интервью рассказал Вікнам о познании себя и новых реалиях жизни.
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