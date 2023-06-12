Единственный пазл, которого не хватает — наша победа: Роман Скорпион о первых шагах на пути к музыке и современной реальности войны

Жизнь каждого человека состоит из мельчайших пазликов. Иногда они теряются, а порой какая-нибудь важная деталь от большой картины может найтись в самый неожиданный момент.

Украинский певец и автор песен Роман Скорпион когда-то потерял важную часть своей жизни — родителей, но старательно выстраивал свой орнамент на карте мира, заботясь о родных братьях и сестрах, ища себя в музыке и занимаясь волонтерством.

Сейчас творец делится, что не хватает ему только одного в собственной картине — победы Украины. Однако он продолжает дополнять ее будущее изображение.

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О своем непростом пути к любимому делу, первому знакомству с народными мотивами, любви как основе жизни и творчества, а также о неотделимых частях своей личности — семье и благотворительности — Роман Скорпион рассказал в эксклюзивном интервью Вікнам.

Какую песню вы можете вспомнить из детства, которую впервые услышали?

— Я вырос в селе, и мама нас всегда брала в поле.

Когда была сильная жара, они с женщинами отдыхали под деревом и всегда пели разные песни. Среди них было очень много народных.

Больше всего я запомнил Ой у вишневому саду и Час рікою пливе, а еще такая со строчками: “Фить-тьох-тьох-тьох-тьох, ай-ай-ай-ох, там соловей щебетал”.

Когда появилось первое тяготение к музыке? Может, как-то поспособствовало воспитание в семье или увлечение родных?

— Тяга к музыке у меня была с самого детства, но я бы не сказал, что мне это прививали.

Когда мама с женщинами в поле пели, я тоже начинал, но мне говорила бабушка: “Роман, не вой!” (смеется, — ред.) Но я их не слушал и пел все равно.

Когда я уже пошел в детсад, участвовал во всех выступлениях. Это мне очень нравилось. Я почувствовал, что сцена — это мое.

Насколько мне известно, вы рано потеряли родителей и стали опорой для своих братьев и сестер. Понимаю, что это может быть сложно обсуждать, но, возможно, вы могли бы поделиться, как тогда нашли в себе силы двигаться дальше?

— Я не мог поступить иначе. Или мы должны были заниматься братьями и сестрами, или их забрали бы в детский дом.

Мы сказали, что никогда никого не отдадим и моя старшая сестра взяла официальное попечительство над младшими. А я зарабатывал деньги, чтобы помогать им.

Это время, пока вы заботились о родных, какой была ваша карьера? Всегда ли она была связана с музыкой?

— В тот момент я брался за любую работу, только бы заработать деньги.

Поскольку сцена была для меня приоритетом, все мои подработки были связаны с творческой профессией.

В качестве ведущего я вел корпоративы, дни рождения и т.д. Делал все для того, чтобы зарабатывать деньги и помогать семье.

Вы помните, как написали свою первую песню? Каким был процесс ее создания?

— Эти процессы очень спонтанны. Я могу просто гулять, и ко мне придет вдохновение. Это может произойти, когда еду в машине или что-нибудь готовлю.

Никогда не предвидишь, откуда это вдохновение придет. Но самое главное — его не упустить, и вовремя записать все то, что ты чувствуешь и о чем хочешь сказать.

Я заметил такое наблюдение: чем больше я расслаблен, тем легче мне пишется.

Бывает, я прихожу в спортзал, после тренировки у меня исчезает все напряжение, лишнюю энергию я выбрасываю и тогда могу легко написать песню, или две или три.

В вашем творчестве можно проследить очень романтичную тематику. Почему, как пишут классики, “все песни о — любви”? И что вас на них вдохновляет?

— Да, все песни о любви. Я романтик, но это не значит, что когда я пишу песни о любви, то я в этот момент обязательно влюблен.

Я могу быть не влюблен, но все равно мечтать и испытывать те или иные чувства. Или я могу быть влюблен и об этом не говорить — так тоже бывает.

Каждая песня — это определенный период в моей жизни.

Или я описываю истории жизни людей, за которыми наблюдаю. Это каждый раз по-разному и нет основного сценария, как я пишу песни о любви.

Во время полномасштабной войны я пишу о том, что мы переживаем, во что верим, но сейчас снова поднял тему любви. Поэтому совсем скоро мои поклонники смогут ею насладиться.

Что для вас любовь? В чем она заключается и какой бывает, кроме романтической?

В любви бывает все по-разному. Самое главное — это уметь слышать друг друга, идти на компромиссы, не ломать человека, а поддерживать, принимать таким, как он есть, и вдохновлять.

Это все опыт, и за раз это не происходит, поэтому люди расходятся-сходятся, пробуют, что-то меняют и снова сходятся, снова расходятся.

Это такой интересный опыт и труд, причем постоянная работа над собой, с мухами в голове и принципами. Кто работает над этим — у него есть результат и счастливые отношения.

То, что вы и раньше, и сейчас занимаетесь волонтерством и помогаете онкобольным детям и ВСУ, может быть еще одним проявлением любви? Какие мысли натолкнули вас на идею заняться благотворительностью?

— Это часть меня. Не знаю, когда это все проявилось, потому что я этого не отслеживал.

Просто я понимаю, что это как снежный ком: он набирает обороты, амбиции и масштабы. Это прекрасно, потому что я понимаю, что моя популярность позволяет помогать другим людям.

Я получаю большое удовольствие, если я кому-то помог своими песнями, сбором средств на благотворительных концертах или просто добрым словом, а бывает, что кого-то вдохновляю. Так жить интереснее.

Помощь нашим защитникам — это еще и попытка снова быть опорой для родных? Ведь ваши близкие тоже в ВСУ. Как вы отнеслись к их решению пойти на фронт?

— Мои братья были за границей, когда началась война. У них был контракт по работе. Где-то через полгода он закончился, им предлагали его продлить, но они сказали, что хотят ехать домой, потому что мы все здесь и им тяжело психологически. А потом они заявили, что идут служить.

Я это воспринял нормально, потому что они взрослые люди, и это их выбор. Сестра отреагировала более эмоционально.

Понимаю, что братья будут учиться военному делу. Учитывая ситуацию и события по всей Украине, риск есть и был абсолютно повсюду. Конечно, не так велик, как в местах боевых действий.

Я понимал, что неподготовленных бойцов не отправят на поле боя, потому воспринял эту информацию спокойно. Мои братья никогда не просили о помощи, и что им нужно чем-то помочь. Чужим я помогал и помогаю, а у своих все и так есть, но каждый день спрашиваю, надо ли им что-то.

Как сейчас вам удается поддерживать связь с близкими, которые на фронте? Можете посоветовать что-то и другим украинцам, чтобы сохранять близость с родными, несмотря на расстояние?

— Мы общаемся, как все люди, настроенные на позитивный лад.

Главное помнить, что на фронте они верят в лучшее, а мы здесь рисуем себе разные страшилки в голове.

Это нужно исключать и верить, что все будет хорошо, и рисовать положительный сценарий.

За время полномасштабной войны вы записали несколько патриотических песен. Насколько отличался процесс их создания от романтических композиций, которые были раньше?

— Процесс один и тот же. Я эмоциональный человек и под влиянием этих эмоций пишу песни.

Или это о любви, или просто описываю те события, которые мы сейчас переживаем. Процесс не изменился, изменился характер песен. Хочу еще раз напомнить, что скоро выйдет моя романтическая песня о любви.

Какие внутренние изменения вы ощущаете в себе после начала полномасштабной войны — в ценностях, мыслях и отношении к жизни и смерти?

— Мы стали одним целым, одной семьей. Эта дружность и любовь к своей земле сейчас вдохновляет весь мир.

Мы являемся примером для всего мира. Считаю, что наше единство — это самое прекрасное для Украины и ее развития, что может быть.

Что вас сейчас больше всего огорчает, а что поддерживает морально? Помогает ли вам увлечение психологией?

— Мне помогает психология. В первую очередь, благодаря ей я научился просить помощи, если она мне нужна, не держать все в себе, а общаться и выражать свое мнение и позицию, не блокировать свои эмоции, а наоборот их проживать. Таким образом, мы можем максимально сохранить нашу психику.

Чего вам лично сейчас не хватает? Эмоционально или физически?

У меня есть все, что мне для счастья нужно. Единственный пазл, которого не хватает и который совсем скоро дополнит эту гармоничную картину, это окончание войны и наша победа.

Как думаете, что дает украинцам силы?

— Любовь — самая могущественная сила, которая только есть на этой планете.

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