Деньги есть, нет людей? Зеленский о продвижении россиян, главной цели врага и территориальных уступках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении россиян на фронте. Он дал интервью французским СМИ, где объяснил причины российского продвижения и главную цель врага. Больше об этом читай в нашем материале.

Россияне смогли продвинуться на фронте: причины

Одной из главных причин продвижений россиян на фронте Зеленский считает длительную комплектацию украинских бригад. Уставшие защитники нуждаются в более быстрой замене.

Долгая работа идет над подготовкой и комплектованием 14 бригад:

Как по вашему мнению, если из четырнадцати бригад укомплектовано три, то можно остановить (продвижение россиян — ред.)? — ответил журналистам президент.

Среди других названых причин было пренебрежительное отношение россиян к своим солдатам и отсутствие разрешения бить по военным объектам РФ западным оружием. Почему это законно — мы рассказывали в этом материале.

Деньги из последних американских и европейских пакетов помощи должны были быть применены на эти 14 бригад.

Хоть бы десяти, скажу откровенно. Потому что парням, которые стоят на поле боя, нужна ротация. Им нужно отдохнуть, а как проводить ротацию, если бригады, которые должны стать им на замену, пустые.

Зеленский добавил, что Украина должна иметь преимущество над россиянами, которые не считают своих людей и бросают их беспощадно в бой. Таким преимуществом может стать оружие и технологии.

Также президент отметил, что Силы обороны безусловно могут остановить продвижение российских оккупантов, но ценой этому являются человеческие жизни и время, пока продолжается комплектация бригад.

Покровск — основное направление россиян

Зеленский рассказал, что российские оккупанты сосредотачиваются на Покровском направлении. Они планируют захватить Покровск, Константиновку, Торецк и Славянск.

Главная цель изменена. Их направление главное — это не в целом восток, хотя Славянск — не исключение, но Покровск, я бы сказал сегодня, это для них приоритет.

По словам президента, наибольшее количество российских войск сосредоточено в Покровском районе, как и оружия и КАБов. Защититься от КАБов можно только уничтожением российской авиации.

Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее.

О территориальных уступках России

Вопрос территориальных уступок в последнее время живо обсуждается как вариант быстрого завершения войны. Будто бы Украина должна отказаться от части территорий. На вопрос французских журналистов Зеленский ответил:

— Любой вопрос территориальной целостности не может решить президент, любая особа в мире или все президенты мира без украинского народа. Это противоречит нашей Конституции. Это вопрос наш, внутреннего характера.

Он заявил, что Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. И добавил, что уступки территорий официально не обсуждались и никем не предлагались. На вопрос о референдуме о присоединении части украинских территорий к РФ, Зеленский ответил, что для этого нужно желание народа.

Выборы в США

Президент рассказал, что Украина контактирует с двумя кандидатами на пост президента США: Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Я, как президент Украины, должен иметь диалог между моей командой и командой и Байдена, и Трампа, и сегодня — Харрис. Иметь все эти контакты и говорить, что может быть у нас в будущем, если выиграет выборы или другая сторона.

Он добавил, что с Камалой Харрис удалось пообщаться шесть раз. Также недавно состоялся разговор с Трампом. Диалог с ним он назвал “совершенно адекватным”, но сказал: что будет после выборов — неизвестно.

Раньше мы делились интервью с британским историком, как мир воспринимает украинскую войну.

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