Кошти є, людей немає? Зеленський про просування росіян, головну ціль ворога і територіальні поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив про просування росіян на фронті. Він дав інтерв’ю французьким ЗМІ, де пояснив причини російського просування та головну нову ціль ворога. Більше про це читай у нашому матеріалі.

Росіяни змогли просунутися на фронті: причини

Однією з головних причин просувань росіян на фронті Зеленський вважає тривалу комплектацію українських бригад. Утомлені захисники потребують швидшої заміни.

Тривала робота йде над підготовкою та комплектованням 14 бригад:

Як на вашу думку, якщо з чотирнадцяти бригад укомплектовано три, то можна зупинити (просування росіян — ред.)? — відповів журналістам президент.

Кошти з останніх американських та європейських пакетів допомоги мали бути застосовані на ці 14 бригад.

Хоча б десяти, скажу відверто. Бо тим хлопцям, які стоять на полі бою, потрібна ротація. Їм треба відпочити, а як проводити ротацію, якщо бригади, які повинні стати їм на заміну, порожні.

Серед інших причин просування ворога — відсутність дозволу бити по військових об’єктах РФ західною зброєю. Чому це законно — ми розповідали в цьому матеріалі, а також факт того, що ворог має іншу стратегію війни, — вони не рахують свої втрати та нехтують життям своїх солдатів. Натомість Україна бореться за життя людей.

Зеленський додав, що Україна повинна мати перевагу над росіянами, які не рахують своїх людей і кидають їх нещадно в бій. Такою перевагою може стати зброя та технології.

Також президент зазначив, що Сили оборони, безумовно, можуть зупинити просування російських окупантів, але ціною цьому є людські життя й час, доки триває комплектація бригад.

Покровськ — основний напрямок росіян

Зеленський розповів, що російські окупанти зосереджуються на Покровському напрямку. Вони планують захопити Покровськ, Костянтинівку, Торецьк і Слов’янськ.

Головна ціль змінена. Їх напрямок головний — це не в цілому схід, хоча Слов’янськ — не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет.

За словами президента, найбільша кількість російських військ зосереджена в районі Покровська, як і зброї та КАБів. Захиститися від КАБів можна лише знищенням російської авіації.

Складно боротися з ними в небі, це факт. Їхній флот кількісніший, якщо так можна сказати, і складно боротись, але, тим не менш.

Про територіальні поступки Росії

Питання територіальних поступок останнім часом жваво обговорюється як варіант швидкого завершення війни. Нібито Україна має відмовитися від частини територій. На питання французьких журналістів Зеленський відповів:

— Будь-яке питання територіальної цілісності не може вирішити президент, чи будь-яка особа у світі, чи всі президенти світу без українського народу. Це суперечить нашій Конституції. Це питання наше, внутрішнього характеру.

Президент заявив: Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. І додав, що поступки територіями офіційно не обговорювалися і ніким не пропонувалися. На запитання щодо референдуму про приєднання частини українських територій до РФ, Зеленський відповів, що для цього потрібне бажання народу.

Вибори у США

Президент розповів, що Україна контактує з обома кандидатами на пост президента США: Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Я, як президент України, повинен, авжеж, мати діалог між моєю командою і командою і Байдена, і Трампа, і сьогодні — Гарріс. Мати всі ці контакти та розмовляти — що може бути у нас в майбутньому, якщо виграє вибори та чи інша сторона.

Він додав, з Камалою Гарріс вдалося поспілкуватися шість разів. Також нещодавно відбулася розмова з Трампом. Діалог з ним він назвав “абсолютно адекватним”, але сказав: що буде після виборів — невідомо.

Раніше ми ділилися інтерв’ю з британським істориком, як світ сприймає українську війну.

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