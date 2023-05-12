Только беременные поймут! Я и есть тот щит, который защищает всех вокруг — интервью с Викторией Сеник

Казалось, ее уже трудно чем-то удивить или напугать после такой работы, но случилось то, от чего стынет кровь, особенно когда в утробе ребенок, ожидающий встретиться с миром. А Мир этот под угрозой имперской жестокости. Россия пошла полномасштабной войной на Украину, оставляя после себя тысячи измученных жизней и уничтоженных городов.

Виктория Сеник – ведущая программы Чрезвычайные новости на телеканале ICTV, которая в прошлом году родила первенца. Женщина рассказала, что значит быть мамой во время войны, как беременная пережила первые недели в Киевской области и какие новые вызовы появляются для матерей сейчас.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Первые мысли, когда началась полномасштабная война, а в животе растет новая жизнь

Это моя первая беременность, такая благополучная, вожделенная и четко продуманная. Четвертый месяц, когда у ребенка активно бьется сердце, формируется нервная система, он уже слышит, что происходит вне утробы мамы.

А мама в то страшное утро очень испугалась. 24 февраля перевернулась вся жизнь. Думала, что не выживу я, не то что малыш. Я боялась. Каждый день, весь конец февраля и целый март, я чувствовала знакомое всем болезненное сжатие в груди. Злость, отчаяние, страх…

Но до конца не верила в происходящее. Слезы лились, было больно, но гнала от себя страшные мысли ради ребенка. Казалось, это все сон, скоро я проснусь, все кончится. Потому что с нами такого не может быть. Потому что все мы, украинцы, не заслужили такой зверской жестокости.

Битва за Васильков

Уже сейчас анализируем, что в тот момент никто не подумал о том, что бежать в укрытие дома сестры под Киевом, возле Василькова, было слишком опасно. И мы почувствовали это каждой клеточкой тела и души.

Там ведь был один из эпицентров ужасных событий, о которых до сих пор предпочитают не рассказывать. Но тогда необходимо было объединиться с родными.

В первые дни войны, небо над Васильковом просто разрывалось от рашистских самолетов, вертолетов, ракет… Каждый день враг пытался захватить местный аэродром, каждый день его обстреливали так, что содрогались соседние города и деревни. Кроме того, шли неравные уличные бои, высаживался вражеский десант.

Я не знаю, что бы мы делали, если бы местные ребята из ВСУ и терробороны не остановили этих палачей, эти бесстрашные герои бились фактически голыми руками ценой собственной жизни… Если бы не они, если бы не легендарные “призраки Киева”, оккупанты таки прорвались бы в Киев, близлежащие села и убивали, как это было в Буче, Ирпене, Гостомеле…

Быть беременной во время войны – как это?

Это тяжело, страшно… Но нужно держаться. Мужчины уговаривали нас, женщин, уезжать. А я как никогда слышала внутренний голос. Мне казалось (только беременные поймут), что я и есть тот щит, который защищает всех вокруг.

Мне казалось, что мы с сынишкой под двойной Божьей защитой. И он непременно охватывает всех рядом.

А как иначе? Во мне было столько любви, силы, что казалось, пока я рядом со своим мужем, папой, с ними ничего не произойдет. Не могла уехать. Чувствовала, что на расстоянии будет еще хуже. Я, рискуя собой и ребенком в утробе, осталась.

Верила, что одним своим присутствием мы с малышом убережем всех родных вокруг. Наверное, это были гормоны, но во мне не утихала эта вера. Я до сих пор, вспоминая это, чувствую, как бегут по коже муравьи…

Наибольшие трудности

На раннем сроке я еще не чувствовала движения ребенка, из-за чего очень волновалась. Как он там, в животе? Страшно ли, нервничает так же как и я? Слышит ли эти страшные взрывы, бесконечные канонады? Что чувствует, когда у мамы буквально останавливается сердце от страха смерти, которая была так близко? Ведь в селе, где мы жили в укрытии, не раз падали бомбы и ракеты на соседние дома, пряча под обломками целые семьи с детьми…

Я постоянно переживала, как теперь, в таких страшных условиях, попаду на плановые обзоры, УЗИ? Как следить за ребенком под постоянными взрывами и сиренами в столице? Или будут ли вообще работать клиники, куда невозможно было дозвониться из-за плохой связи?

Но я постоянно звонила, дозванивалась, записывалась и мы с мужем ехали. Каждый раз как в последний раз, прощаясь с родными, но, слава Богу, благополучно возвращались из опасного на тот момент Киева.

За что беспокоилась больше всего

Я боялась выкидыша, потому что постоянный стресс, страх переполняли меня, не давали дышать. Когда летело что-то над домом, дрожали стены, мы бежали прятаться, потому что в период отбоя тревоги, бывало, что перебирались в дом поесть, согреться, помыться и переодеться.

Тогда тревога не всегда срабатывала до взрывов и они могли застать прямо в стенах жилища, которое содрогалось от попаданий ракет рядом, сыпалась штукатурка.

Помню, мы в этот момент сбегались в кучу, прятались в прачечной, у гаража, накрывались одеялами и внимательно, мысленно с молитвой, смотрели друг другу в глаза, чтобы запомнить лицо самых родных. Казалось, что каждое дыхание может быть последним…

Как в такой ситуации успокоиться

Вера в Бога и молитва. Помню, когда ракеты начали летать слишком низко, становилось все хуже и страшнее, мы решили переехать вглубь Киевской области, к моей тете, дяде, сестрам. Мой дядя священник, их дом в двух шагах от храма. Они очень поддерживали меня, смотрели, создавали атмосферу покоя, тепла, я очень благодарна им за это.

Это был конец марта, в канун Пасхи. Я ходила чуть ли не каждый день в храм и просто молилась. Туда, казалось, война не добралась. Там я обрела покой, там начал активно расти животик.

Там я почувствовала первые движения ребенка и успокоилась. Проснулась вера в победу Украины.

Поддержка — это очень важно

Меня поддерживали все мои родные, все время находившиеся рядом. Друзья, знакомые, даже из-за границы, которые постоянно были на связи. Моя крестная из Америки, моя одноклассница и подруга детства, которая сейчас в ОАЭ.

Даже там они поставили себе на телефон нашу программу воздушных тревог и каждый раз держат руку на пульсе, волнуются вместе с нами. Казалось бы, эти люди далеко, но всегда здесь, с тобой, хоть и по ту сторону земного шара.

Медицина для беременных во время войны

Очень ухудшилась мобильная связь. Невозможно было куда-нибудь позвонить. Мой гинеколог, ведущая беременность, вообще уехала из Киева. В клинике, где стояла на учете, фактически остановилась работа. У меня чуть не опустились руки.

Но, чудом, хоть и под гулом сирены, мы попали на второй скрининг в другую клинику, где меня успокоили: с ребенком все хорошо, малыш растет и правильно развивается. Я была, откровенно говоря, до слез удивлена. Разве это не чудо и благодать Божия после пережитого ужаса?

Роды

Это было лето. Помните, летом 22-го было более-менее спокойно. Впрочем, внутренние опасения все равно настораживали. Ибо предыдущая дата моих родов была на середину августа. Но поближе к дате, я чувствовала, что переношу малыша.

Говорят, мальчики не очень торопятся появляться на свет. А я боялась 24 августа, День Независимости, на который были плохие прогнозы, ведь русские твари собирались испортить праздник очередными обстрелами. А наш роддом — в самом центре столицы.

Я начала нервничать. Говорила с лечащим врачом. Он успокаивал. Впрочем, я таки дождалась схваток 17 августа. Но нас отправили обратно домой, мол, рожать еще не время, пожалуй, тренировочные схватки. В то же время участились воздушные тревоги, паника усиливалась.

Я очень боялась, что придется рожать в укрытии, как это было с множеством наших женщин, как они мужественны…

К счастью, уже 18 августа, утром во время очередного осмотра, врач порадовал: “Сегодня вы станете родителями”. Но родовая деятельность была слабой, воды не отходили… Потому вместе с мужем решили стимулировать роды. И я совсем не жалею. Да, сначала боль, которую ты до последнего терпишь, пока не темнеет в глазах, но эта боль так быстро забывается.

Затем обезболивание, облегчение, схватки стали не такими болезненными. Я уже готовилась к потугам, но в последнюю секунду малыш решил иначе: перевернулся вверх носиком и зацепился плечиком за пуповину. Начала падать частота сердечных сокращений. Поэтому рисковать малышом мы не решились.

Реанимация, кесарево сечение, 20 минут и малютка уже на моей груди. Я была так счастлива, что успела именно в тот солнечный и спокойный день. Снова лились слезы, но уже от невероятного счастья.

Самые большие вызовы после рождения ребенка

В роддоме мне предложили сверток малыша, но я отказалась от него, ведь и так все подготовила для ребенка заранее. Однако, оказывается, государство должно компенсировать стоимость пакета деньгами.

Но нас это участие обошло, ведь в социальной службе так и заявили — мы присылали деньги, но они повисли в воздухе и вернулись на счет казначейства. Все из-за войны, поэтому ничем помочь не можем.

Следовательно, некоторые государственные структуры спекулируют на войне и наживаются, фактически обворовывая детей, это очень угнетает. Жаль. Надеюсь, после победы разборки будут серьезные со всеми, кто поступал недостойно и подло.

Безопасность ребенка во время войны

Всячески стараюсь не рисковать безопасностью сынишки. Когда воздушная тревога, он спит в коляске в коридоре – по правилу “двух стен”. Когда тихо – в спальни с нами в своей кроватке.

Если ситуация слишком опасна и прогнозы неутешительные — едем в село под Киевом к нашему дедушке, где есть более надежный подвал.

Как война изменила жизнь

Сменились приоритеты. Материальное больше не несет никакой ценности. Важна только жизнь, здоровье, безопасность близких, обеспеченная армия, которая защищает нас каждый день.

Важна благодарность Богу за то, что родные живы и цели. А это и есть самая роскошь, которую россияне, к сожалению, отобрали у множества наших людей…

Каждый раз, когда российская ракета разрушает жилые дома, где больше не проснутся люди, супермаркеты, куда они вышли за хлебом и уже не вернутся, роддома, где только родились детки и в этот же момент погибли, каждый раз эти трагедии ранят сердце, какое больше никогда не заживает. Будет кровоточить до последнего дыхания.

Не будет прощения, не будет забвения. Только вечная ненависть, которая будет передаваться из поколения в поколение — ко всему русскому, существам, давящим на пуск убийственной ракеты и хорошо осознающим, куда она может прилететь и что натворить…

Роль матери и война

Все больше украинских мам плачут, засыпая и просыпаясь. Их сердца бьются ради детей: чтобы уберечь их от смерти под ракетными обстрелами в подвале, чтобы вывезти целыми из страны, родить здоровыми даже в укрытии или под оккупацией, дождаться с фронта или плена невредимыми.

А когда дети погибают, сердце мамы останавливается навсегда. Война изменила жизнь матерей в корне. Но они остаются хранительницами своих детей с еще большей титанической силой.

Советы беременным женщинам

Молиться и верить в лучшее. Вы – проводница новой жизни, которая нужна нашей стране. Ее нужно восстанавливать.

А вы – один из миллионов тех, кому стоит ради победы Украины быть сильной, счастливой, здоровой ради того, чтобы выстоять до конца. А конец – всегда хороший, добро победит зло.

Таков закон устойчивой природы. Стоит стараться, даже несмотря на несправедливую войну, самый прекрасный и самый важный период в своей жизни проживать с любовью и верой в себя и своего ребенка, который непременно родится здоровым.

Как вы? Морально, физически…

Я жива, живы самые близкие родные, есть крыша над головой. Работа на паузе, а я в декрете, наслаждаюсь материнством сполна, как и мечтала когда-то — никуда не торопясь, упиваться невероятным счастьем, потому что дети так быстро растут.

Главное, чтобы армия и дальше блестяще преодолевала врага, поэтому молимся за каждого нашего защитника, среди них и мой дядюшка, папин родной брат.

Чтобы вернулся целым и с победой. Разве может быть иначе? Враг слабеет с каждым днем все больше. Он получит по заслугам, как и все последующие поколения тех, кто убивал, приказывал убивать, молчал и склонял голову перед палачом. Я горда, что я украинка. Что здесь, на своей земле, пусть даже окровавленной, родился сын мой.

Мы все поборем. Возродимся. Будем процветать. Весне, которую у нас отобрали – быть. Будем вместе плакать от гордости и счастья на Майдане — в день Победы, рядом с героями, которые обязательно отразят наши границы и вернутся живыми.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

Фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали историю Светланы Мицкевич, которая родила дочь в первый день полномасштабного вторжения. Читай ее историю о трудностях, страхах и волнениях по ссылке.

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