Інтерв'ю
Ексклюзив

Лише вагітні зрозуміють! Я і є той щит, який захищає усіх довкола — інтерв’ю з Вікторією Сеник

Богдана Макалюк, редакторка сайту Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 12 Травня 2023, 19:00
Вікторія Сеник

Ексклюзиви
Рагулівна вагітність
Я дивилася всі страшні кадри. Блогерка Рагулівна про вагітність на тлі жахливої війни у серці Європи
Світлана Галич
Змінила пологову залу на фронтовий шпиталь: сильна історія військової медикині
Лідія Паньків
“Мене заспокоювали поштовхи в животику, бандера-смузі й фото вбитих окупантів”. Інтерв’ю з українкою Лідією Паньків
Мар'яна Мамонова
Була єдина втіха — моя дитина. Історія Мар’яни Мамонової про вагітність у полоні, найстрашніші сни та материнство
Дивитись більше

Більше новин
Добірка нових серіалів квітня: що варто подивитися
Екранізація манги та драма для вивільнення емоцій — добірка захопливих серіалів, які варті твоєї уваги
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Лише вагітні зрозуміють! Я і є той щит, який захищає усіх довкола — інтерв’ю з Вікторією Сеник
Топ-5 руйнівних звичок для стосунків — психологиня взялася лічити
Як живуть українські біженці у Швейцарії — розповідь
Українці у Швейцарії: скільки коштує життя там і чи справді це країна-мрія
Дивитись більше

Матеріали по темі

Мадонна. Життя триває — спецпроект СТБ до Дня матері
Подяка мамам України. СТБ підготував спецпроект Мадонна. Життя триває
Рагулівна вагітність
Я дивилася всі страшні кадри. Блогерка Рагулівна про вагітність на тлі жахливої війни у серці Європи
Привітання з Днем матері
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках
Лідія Паньків
“Мене заспокоювали поштовхи в животику, бандера-смузі й фото вбитих окупантів”. Інтерв’ю з українкою Лідією Паньків

Відео
0:03:53
Пам'ятні монети з Бучі, які мають Борис Джонсон та Єнс Столтенберг

Подарунок, який збільшує допомогу Україні! Пам’ятні монети з Бучі мають Борис Джонсон та Єнс Столтенберг
0:02:57
Фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ — детальніше
Підтримка здоров’я та українських військових водночас! У Черкасах фітнес-зал передає прибуток на ЗСУ
0:06:14
Перемога України
Що чекає на Україну після перемоги і яким буде суспільство, коли закінчиться війна
0:01:19
Бахмут
Добровільно з позицій не йдуть? Як окупанти здаються у полон під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
13 раз росіяни прощались з живою силою: карта бойових дій в Україні 12 травня в режимі онлайн
0:07:55
Чорнобиль
Історії від місцевих про виживання в окупації Чорнобиля вражають і викликають повагу
0:04:12
партизани Херсонщини
Вчотирьох проти колони росіян! Як партизани з Херсонщини чинили відчайдушний опір окупантам
0:29:05
Володимир Зеленський
Важлива розмова не лише про контрнаступ! Інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC — дивитися онлайн
0:03:17
реабілітація Луцьк
Після мін, вибухів чи осколків знову відчути ноги! Як проходить реабілітація в Луцьку
0:03:40
Лавра
Молитви та поліція! Як проходить очищення Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП
Більше відео
Рагулівна вагітність
Читати далі
Я дивилася всі страшні кадри. Блогерка Рагулівна про вагітність на тлі жахливої війни у серці Європи

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь