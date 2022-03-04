Юваль Ной Харари о войне в Украине, проклятии нефти и проигрыше Путина

Ізраїльський історик, автор популярної книги Sapiens: коротка історія людства Ювал Ной Харарі в інтерв’ю для TED Talks поділився власними роздумами щодо війни в Україні та дій російського президента Володимира Путіна.
Відповіді Харарі тезово далі:
Війна в Україні — не природна катастрофа. Це рішення однієї людини.
Війна в Україні — не природна катастрофа. Це рішення однієї людини.
Прокляття нафти в тому, що вона є джерелом багатства і ростить диктаторів.
Прокляття нафти в тому, що вона є джерелом багатства і ростить диктаторів.
— Тобі не треба розвиватися — лише свердлити. Тож якщо зараз ціни на нафту впадуть, це примусить Путіна змінити режим.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters, за його словами — максимально відверте. У ньому глава держави заявив, що боротися українська нація буде до кінця.