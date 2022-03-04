Интервью

Юваль Ной Харари о войне в Украине, проклятии нефти и проигрыше Путина

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 05 марта 2022, 00:00
Ювал Ной Харарі

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