Інтерв'ю

Ювал Ной Харарі про війну в Україні, прокляття нафти та програш Путіна

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 05 Березня 2022, 00:00
Ювал Ной Харарі

Більше новин
Зеленський про НАТО
Всі люди, які загинуть від сьогодні, гинуть і через вас — різка заява Зеленського до НАТО
В Україну їдуть воювати добровольці з різних країн
Несолодко буде російським окупантам! До України їдуть воювати добровольці з різних країн
Перші гучні зрадники України
Сніжана Єгорова та Ілля Кива — колабораціоністи. Розповідаємо, що це таке та чим для них обернеться
Володимир Зеленський
Це буде велика перемога демократії: Зеленський звернувся до народів Європи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Зеленський про НАТО
Всі люди, які загинуть від сьогодні, гинуть і через вас — різка заява Зеленського до НАТО
В Україну їдуть воювати добровольці з різних країн
Несолодко буде російським окупантам! До України їдуть воювати добровольці з різних країн
Перші гучні зрадники України
Сніжана Єгорова та Ілля Кива — колабораціоністи. Розповідаємо, що це таке та чим для них обернеться
Володимир Зеленський
Це буде велика перемога демократії: Зеленський звернувся до народів Європи

Відео
0:03:17
Зеленський про НАТО

Всі люди, які загинуть від сьогодні, гинуть і через вас — різка заява Зеленського до НАТО
0:02:33
В Україну їдуть воювати добровольці з різних країн
Несолодко буде російським окупантам! До України їдуть воювати добровольці з різних країн
0:02:34
Перші гучні зрадники України
Сніжана Єгорова та Ілля Кива — колабораціоністи. Розповідаємо, що це таке та чим для них обернеться
0:08:50
Володимир Зеленський
Це буде велика перемога демократії: Зеленський звернувся до народів Європи
0:03:40
Як працює Охмадит під час війни
Оперують під обстрілами. Як працює дитяча лікарня Охматдит під час війни
0:03:06
Що таке резерв донорів крові
Банк крові заповнений по вінця! Як записатися у резерв донорів крові
0:03:18
Як народжуються діти під час війни
Медичний фронт тримає стрій! Як народжуються малюки під час війни
0:03:42
Тарас Тополя
Допомагаю медикам із пораненими: фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя
0:06:22
Маша Єфросиніна
Намагаюся донести росіянам правду: Маша Єфросініна розповіла як веде інформаційну війну
0:01:04
Харків
Ми любимо тебе, Харків: звернення до мешканців неприступного східного фронту
Більше відео
Історія добровольця з Канади
Читати далі
Від канадського коміка до захисника України. Історія добровольця з Канади Ентоні Вокера

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь