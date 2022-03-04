Ювал Ной Харарі про війну в Україні, прокляття нафти та програш Путіна

Росія та Україна не мали ненависті одне до одного до часів Путіна. Якщо так триватиме і надалі,

Усіх планів російського президента знати неможливо, однак він точно хоче заперечити, що українці — це окрема держава. Російський лідер хоче, щоб весь світ про це забув.

Ми маємо почуватися відповідальними за цю війну. Війни та сутички були завжди, однак

під час них. Люди здатні його знизити.