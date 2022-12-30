Нас слишком долго не замечали: откровенное интервью Елены Зеленской о влиятельности Украины и выступлении в Конгрессе

В этом году из-за полномасштабной войны Украина сохраняет свои позиции на первых страницах новостей.

В то же время, несмотря на боль, слезы и разрушения перед украинцами открываются новые и ранее невиданные возможности. Слово нашего народа наконец-то слышно, что влияет на развитие дипломатии в мире и повышает влияние украинских деятелей, в том числе и президента вместе с первой леди.

Елена Зеленская рассказала в большом интервью Вадиму Карпьяку об изменениях в собственных обязанностях перед страной после 24 февраля, признании влиятельности первой леди и собственных ощущений относительно изменений в мировом сообществе.

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Об изменениях в обязанностях первой леди

После февраля у каждого изменилась жизнь. И каждый, у кого есть голос, должен был говорить о том, что с нами происходит.

Для меня было важно, чтобы все те, кто считал, что война где-то далеко, услышал, что она касается каждого, что современная страна в центре Европы страдает от ужасной агрессии.

О выступлении в Конгрессе США

Когда появилась возможность поехать в Конгресс, это было по их приглашению. Я очень боялась, переживала, потому что это очень большая ответственность. Я не профессиональный дипломат.

Только понимание ситуации не дает тебе возможности добиться цели. А цель была — еще раз их (конгрессменов, — ред.) объединить вокруг Украины.

Потому президент работал со мной перед выездом. Мы вместе разрабатывали концепцию моего выступления. Думали вместе, какими словами, как я должна донести нашу мысль до конгрессменов.

Да, страшно, но когда ты уже сделал первый шаг на подиум Конгресса, страх исчезает. Я говорила правду. И говорила словами, которыми хотела.

Это был шанс, и, думаю, мы им воспользовались.

О признании влиятельности первой леди Украины и ее ощущений

Я не чувствую себя самой влиятельной, потому что у меня нет цели стать самой влиятельной. Влияние нужно уметь нести. Это огромная ответственность.

Приятно, потому что я всегда представляю Украину. И когда в таких рейтингах звучит Украина, это для меня самое главное.

Мы должны занимать свои места в мире, во всех областях. Нас слишком долго не замечали.

Интервью Елены Зеленской — смотри онлайн

Зарубежные СМИ проявляют большой интерес к Украине. Многие хотят пообщаться с президентом, первой леди, военным руководством. Поэтому они проделывают немалый путь и, несмотря на опасность, приезжают в Украину. Читай интервью Владимира Зеленского для Netflix.

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