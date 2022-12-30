Нас занадто довго не помічали: відверте інтерв’ю Олени Зеленської про впливовість України та виступ в Конгресі

Цього року через повномасштабну війну Україна зберігає свої позиції на перших шпальтах новин.

Водночас попри біль, сльози та руйнування, перед українцями відкриваються нові та раніше небачені можливості. Слово нашого народу нарешті чутно, що впливає на розвиток дипломатії у світі та підвищує вплив українських діячів, зокрема й президента разом з першою леді.

Олена Зеленська розповіла у великому інтерв’ю Вадиму Карп’яку про зміни у власних обов’язках перед країною після 24 лютого, визнання впливовості першої леді та власні відчуття щодо змін у світовому суспільстві.

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Про зміни в обов’язках першої леді

Після лютого у кожного змінилося життя. І кожен, хто має голос, повинен був говорити про те, що з нами відбувається.

Для мене було важливо, щоб усі ті, хто вважав, що війна десь далеко, почув, що вона стосується кожного, що сучасна країна в центрі Європи потерпає від жахливої агресії.

Про виступ у Конгресі США

Коли з’явилася можливість поїхати до Конгресу, авжеж, це було за їхнім запрошенням. Я дуже боялась, переживала, оскільки це дуже велика відповідальність. Я не фаховий дипломат.

Тільки розуміння ситуації не дає тобі можливості досягти мети. А мета була — ще раз їх (конгресменів, — ред.) об’єднати навколо України.

Тому президент працював зі мною перед виїздом. Ми разом розробляли концепцію мого виступу. Думали разом, якими словами, яким чином я маю донести нашу думку до конгресменів.

Так, страшно, але коли ти вже зробив перший крок на подіум Конгресу, далі страх зникає. Я говорила правду. І говорила тими словами, якими хотіла.

Це був шанс і, думаю, ми ним скористалися.

Про визнання впливовості першої леді України та її відчуття

Я не відчуваю себе найвпливовішою, тому що у мене немає мети стати найвпливовішою. Вплив треба вміти нести. Це величезна відповідальність.

Приємно, оскільки я завжди представляю Україну. І коли в таких рейтингах звучить Україна — це для мене найголовніше.

Ми маємо займати свої місця у світі, у всіх сферах. Нас занадто довго не помічали.

Інтерв’ю Олени Зеленською — дивись онлайн повну версію

Закордонні ЗМІ проявляють неабиякий інтерес до України. Багато з них хочуть поспілкуватися з президентом, першою леді, військовим керівництвом. Тому вони долають чималий шлях і, попри небезпеку, приїжджають в Україну. Читай інтерв’ю Володимира Зеленського для Netflix.

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