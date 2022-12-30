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Нас занадто довго не помічали: відверте інтерв’ю Олени Зеленської про впливовість України та виступ в Конгресі

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 19:30
Олена Зеленська
Фото: Facebook

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