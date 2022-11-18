Рассказы

Ребенком не видела разбитых домов, поэтому сложно их представить — история киевлянки с нарушениями зрения о сложностях во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 ноября 2022, 12:00
Історія незрячої киянки про війну та складнощі
Фото: Суспільне

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