Собратья дважды откапывали его из-под земли: история самого молодого Героя Украины, вновь вернувшегося на войну

Из его военных историй и их количества может показаться, что Василий Тарасюк с позывным Тайфун уже прожил не одну жизнь в несколько столетий. Но на самом деле этот 29-летний парень, а иначе с его светлым взглядом и не скажешь, просто с юных лет выбрал для себя профессию военного.

В 2016 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с отличием и уже весной того же года с товарищем Андреем Верхоглядом отправился в зону боевых.

Там ему пришлось пережить немало: и три обломочных ранения, и четыре тяжелых контузии, и серьезные повреждения головы.

До тяжелого ранения он практически жил между фронтом и госпиталями. Но перед этим он успел провести свой легендарный поединок — один на один с вражеским танком в 2016 году.

В тот памятный день Василий совершал обход укреплений и чувствовал — оккупанты что-то задумали, поскольку утром не было слышно привычных уже артиллерийских обстрелов. Однако в один момент все изменилось и начался минометный обстрел, а напротив передового взвода появился российский танк, сразу открывший огонь по укреплениям.

Тогда мужчина перебежками добрался до станкового противотанкового гранатомета, который был ближе, и проверил заряд, прицелился и… промахнулся с выстрелом. После этого Василий скорректировал прицел, но танк успел определить местонахождение защитника. Поэтому два противника определенное время производили выстрелы друг по другу. В один момент они попали одновременно.

Тайфун подбил башню танка, от чего панцирник пустил черный дым. Но перед этим он успел выпустить свой последний снаряд, разнесший позицию Василия. Мужчину мгновенно подняла взрывная волна и отбросила на десяток метров в лесопосадку. После этого защитника накрыло комками земли и песка, а он сам потерял сознание.

Здесь можно подумать, что дальше были эвакуация и лечение в госпитале. Но в случае с Василием это совершенно ошибочно. Ведь когда защитник пришел в себя, то продолжил руководить боем, пока его держала на ногах только сила воли.

Собратья Тайфуна говорят, что он всегда таким был. Ведь его в больницу командование могло отправить только приказом.

Командир, кроме ранений и контузий, еще горел, взорвавшись на мине в боевой машине. Дважды после обстрелов мы его выкапывали из земли! — делится главный сержант взвода младший сержант Сергей с позывным Кощей.

А еще Сергей добавляет, что после восьмимесячных боев под Авдеевкой за ним кто-либо из собратьев пойдет — хоть в ад, поскольку большинство из них выжили именно благодаря Василию. Потому и радуются, что ему в 2017 году дали отличие Герой Украины, когда мужчине было всего 23 года.

Тайфун не только участвовал в разработке всех операций, но и руководил боями непосредственно в боевых порядках роты, — добавляет старший лейтенант Роман.

И все же после тяжелого февральского боя обломки от мины попали ему в ноги. Еще месяц Василий продолжал руководить боями, но собратья уговорили его выбраться на лечение, ведь он уже не мог встать на одну ногу. А уже в апреле мужчина получил еще и ранение в голову, тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Еще в госпитале в Киеве он просился, чтобы его отпустить на службу, но врачи настояли, чтобы он прошел лечение. Впоследствии командование перевело Василия в учебный центр, поскольку выполнять боевые задания ему больше нельзя было.

Позже он уволился из Вооруженных сил и пошел работать в Укроборонпром. Коллеги долго удивлялись, когда узнали, что их застенчивый и тихий Василий оказывается Герой Украины.

В начале полномасштабного вторжения у него даже было бронирование от призыва, но внутренние принципы не дали отступить от цели. Тайфун снова снес все преграды на своем военном пути и вернулся на службу в одно из родных подразделений Черных Запорожцев.

Единственное, о чем теперь рассказывает, так это о новых тяжелых боях в Донецкой области. А о будущем? Он его обязательно создаст своими руками.

Мы живем, пока сопротивляемся. Мы стоим, пока есть силы, — пишет Василий в соцсетях.

Украинские военнослужащие держат на себе и небо, и землю, и все, что есть между ними. Мужчины и женщины выполняют опасные задачи, но не говорят о них — ждут победы. Но есть такие истории, о которых молчать просто невозможно. Читай рассказ защитника, выполняющего самые опасные авиамиссии.

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