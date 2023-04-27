Ноябрьские бои под Соледаром изменили все! История защитника Украины Андрея о службе, ранениях и… любви

На фото ты видишь Андрея Стефарука. Этим кадром он поделился еще в апреле прошлого года. Однако мужчина на защите Украины с самого начала — с 2014 года.

Когда российские оккупанты впервые ступили на землю независимой Украины, Андрею было всего 22 года, но молодой возраст не только не остановил, но и усилил желание защищать свое.

Три года на службе — и он думал, что пока завершит карьеру военного. Но 24 февраля 2022 года напомнило Андрею обо всех умениях, которые получил, пока был в армии, и о всех мотивах и идеях, которыми горел в далеком 2014 году.

Именно в период полномасштабной войны мужчина получил свое первое ранение, о котором теперь любит шутить, ведь его нос выдержал то, что не всегда переносит бронежилет — пулю. Она летела в лицо защитника на расстоянии четырех-пяти метров.

Можно считать, что это мой второй день рождения.

В память об этом ранении в носу Андрея так и остался стальной наконечник от пули, который врачам вытащить не удалось.

Но второе ранение оказалось более памятным. Тогда в ноябрьском Соледаре шли тяжелые бои, поэтому Андрей ночью должен был пройти за подкреплением 500 метров посадкой.

До сих пор вспоминает, что в одну сторону добрался хорошо. А вот на обратном пути его сбил с толку разрыв снаряда. Как результат — наступил на мину.

Было осознание происшедшего и чувство боли. Но защитник успел по рации сообщить командирам, что он ранен. Так собратья тащили Андрея минут 40 полем, после чего везли столько же к врачам.

Уже когда Андрея доставили в больницу в Днепре, медикам стало понятно — необходимо ампутировать ногу.

Но уже на реабилитации в Ивано-Франковской областной клинической больнице мужчина прошел протезирование и стремится как можно скорее снова научиться ходить. Кому-то же нужно водить любимую жену на прогулки.

С Татьяной мужчину познакомила война, поскольку девушка — госпитальер и с первых дней полномасштабной войны была на фронте. А теперь она не только в батальоне Андрея, но и в его сердце, чтобы уже вместе шагать уверенно к победе Украины.

Я не гадаю вперед, а могу искренне и конкретно сказать, что этот год — год победы стопроцентно!

Доказывают, что на войне есть место любви и Павел с Анной. Читай, как супруги уже больше года вместе спасают жизни военных.

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