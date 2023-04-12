Пытался хоть немного схватить кислорода, но рот набивался землей: история ранения, восстановления и мечты защитника Святослава

Это был один из очередных авиаударов. Трое военных возвращались на свою позицию по протоптанной дороге, когда случился прилет.

Мы сломя голову бросились к ближайшему укрытию, но обломки авиационной бомбы были быстрее нас, — вспоминает 25-летний военный Святослав Морозюк.

Их вместе подняло взрывной волной, подбросило и ударило об землю. Это все, что может вспомнить Святослав о первых минутах после удара оккупантов, ведь потом он потерял сознание.

Когда пришел в себя, сразу подумал, что ослеп. Было темно вокруг и непонятно, что вообще происходит.

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У него болела голова, а в ушах был только свист. А сверху все покрывал толстый пласт земли вперемешку с деревянными бревнами и остатками блиндажа.

Я пытался за счет поворота головы хоть немного схватить кислорода, и каждый раз при таких попытках рот набивался землей. Я то терял сознание, то снова приходил в сознание.

В это время их искали другие собратья. Поисковые работы продолжались два часа. Выжить под этим толстым слоем земли удалось только двум. Они были без сознания. Другой их товарищ погиб, не дождавшись помощи.

Тогда Святослав получил травму позвоночника, головы, акубаротравму и рваные раны руки. У него до сих пор от многочисленных ушибов болит нога.

С момента этих событий прошел почти год, но последствия до сих пор дают о себе знать. Одно из главных — теперь Святослав ограниченно пригоден к военной службе.

Поэтому ему пришлось сменить позиции передовой на службу в должности оператора учета одного из отделов Шепетовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также долгое время мужчина не мог нормально разговаривать, ведь основной удар пришелся на позвоночник и голову, так что до сих пор остаются определенные нарушения нервной системы. Святославу пришлось посвятить немало времени возобновлению речи и изучению книг об этом непростом процессе.

Но главное, что жив, а организм молодой, так что восстановлюсь.

Он встал на военный путь уже достаточно давно, когда на третьем курсе обучения в вузе решил пойти на срочную службу. Тогда и присоединился к 80-й десантно-штурмовой бригаде, где овладел профессией гранатометчика.

Святослав и не представлял, что жизнь снова вернет его в ряды ВСУ, когда за два месяца до полномасштабного вторжения вернулся из Нидерландов. На тот момент у него уже был диплом об окончании учебы и немалые планы.

Но в ночь на 24 февраля что-то не давало ему уснуть. Мужчина говорит, что проснулся рано словно с ощущением — должно произойти что-то.

До последнего он не мог поверить, что в 21 веке в центре цивилизованной Европы может начаться послномасштабная война.

Потому как только понял, что происходит, сразу пошел в центр комплектования. Однако получил ответ, что принимают только тех, кто уже имеет опыт участия в АТО и ООС.

Казалось бы, оставалось только ждать. Но Святослав смог узнать, что из его района набирают бойцов в отдельную горно-штурмовую бригаду Эдельвейс. Он ухватился за эту возможность

Уже 28 февраля он находился в пункте постоянной дислокации в Коломые. Разговор был не слишком долгим — вопрос, готов ли выполнять боевые задания, и решительное согласие.

Я почему-то ни на минуту не колебался, потому что понимал, что сейчас важен каждый день, каждый час и нужно брать в руки оружие и защищать свою страну.

Так Святослав и попал в 109-й отдельный горно-штурмовой батальон бригады. А в начале марта уже не только защищал Киевскую область, но и штурмовал позиции оккупантов.

Сейчас военный вспоминает, что ему, чтобы привыкнуть к постоянным обстрелам, потребовалось всего два дня. Прилетали снаряды совершенно разных калибров. Но самое страшное было в тишине, когда не знаешь, чего ожидать.

Положительную роль сыграло то, что оккупанты нас недооценили, хотя и значительно преобладали в количестве. Они не знали, сколько нас и чем мы вооружены, а мы этим воспользовались.

Святослав делится, что тогда важно было быть готовым в любой момент отправиться на штурм враждебных позиций. И несмотря на то, что у всех был кардинально разный опыт, общими силами отогнали оккупантов как можно дальше от столицы.

Но благодаря умелому командованию, талантливым сержантам и самоотверженности каждого из нас мы сдержали врага, не просто не сдали свою линию обороны, но успешно проводили штурмовые действия, гнали и уничтожали оккупантов.

А дальше оккупанты начали бежать и оставлять после себя не только свою технику, но и доказательства своих зверств. Местные жители немало рассказывали о захватчиках. Но больше всего оккупанты запомнились грабежами местных магазинов и любовью к алкоголю.

Сейчас Святослав только сохраняет мечту, что его собратьям удастся выгнать российских захватчиков со всех украинских территорий, а особенно из Крыма. Полуостров ведь хранит самые теплые воспоминания из детства военного.

Сразу после победы над московским оккупантом я беру билет на поезд Хмельницкий — Симферополь и еду отдыхать в Алушту, с обязательным посещением Никитского ботанического сада. Все, как с родителями в детстве. Мечты сбываются!

Но наша жизнь на самом деле не кино, не игра и не театр, хотя каждый из нас играет свою роль на пути к победе Украины. Что такое настоящий театр и реальная война, хорошо знает наш герой. Читай историю киевского актера, который до сих пор не сыграл роль военного, но стал настоящим комбатом на войне.

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Фото: Анастасия Богач / Армия.Inform