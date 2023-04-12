Розповіді

Намагався хоч трішки хапнути кисню, але рот набивався землею: історія поранення, відновлення та мрій захисника Святослава

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 11:00
Святослав Морозюк
Фото: Армія.Inform

Більше новин
Жовтіє часник: чим підживити і як це правильно зробити
Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу
Бахмут
Частину міста ворог уже перетворив на Алеппо — Маляр про оборону Бахмута та ситуацію в місті
Модні сукні весни
Десять суконь весни 2023: стилістка пояснила, які моделі точно варто купити цього сезону
Що приготувати на Великдень
Основна страва й закуски: три рецепти від Марини Боржемської до Великодня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Бахмут
Частину міста ворог уже перетворив на Алеппо — Маляр про оборону Бахмута та ситуацію в місті
Як говорити з військовими
“Мені соромно. Як спілкуватися з військовими, щоб зберегти стосунки?”
Карта бойових дій в Україні
Наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборони: карта бойових дій в Україні 12 квітня в режимі онлайн
Гуманітарна допомога Марганцю
Допомагають усім, чим можуть. Гуманітарний штаб у Марганці не тільки годує, а й ремонтує

Відео
0:14:35
Бахмут

Частину міста ворог уже перетворив на Алеппо — Маляр про оборону Бахмута та ситуацію в місті
Карта бойових дій в Україні
Наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборони: карта бойових дій в Україні 12 квітня в режимі онлайн
0:03:41
Гуманітарна допомога Марганцю
Допомагають усім, чим можуть. Гуманітарний штаб у Марганці не тільки годує, а й ремонтує
0:04:28
Ракетна атака РФ на Великдень: Ігнат розповів, чи буде вона
Чи чекати ракетну атаку на Великдень? Юрій Ігнат прокоментував паніку у соцмережах
0:08:05
Бахмут
Ворог одночасно наступає на чотирьох напрямках — Маляр про те, що відбувається на фронті
Карта бойових дій в Україні
“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн
0:10:40
Наступ з Білорусі
Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю
0:03:08
Херсонщина новини
Відбудова після дев’яти місяців обстрілів! Херсонці збирають модульні містечка
0:03:02
Віталій Кривицький
Христос до нас приходить як лікар. Мудрі слова єпископа про біль українців під час війни
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Буде набагато цікавіше! У чому особливість Гвардії наступу та що бійці думають про майбутній контрнаступ
Більше відео
Комаровський
Читати далі
“Чому ці нелюди мають вирішувати, де саме мені жити?!”: велике інтерв’ю Комаровського про пережите, українців та Путіна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь