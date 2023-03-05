Золотые годы молодости в военных условиях: истории студентов украинских вузов

Война и отключение света вносят свои коррективы в организацию образовательного процесса. Обеспечивать качественный результат обучения стало труднее не только вузам, но и самим студентам.

Мы собрали истории студентов украинских вузов об учебе во время войны. О возникших препятствиях и есть ли вдохновение к обучению, читай дальше в материале.

История первокурсника про дистанционный формат обучения

Первокурсник Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Матвей Зеленый рассказывает, что дистанционная форма обучения в университете отличается от школьной, поэтому ему сложно влиться в процесс со школьными привычками.

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Отношение и взаимопонимание с преподавателями особых проблем не вызывает: они понимают ситуацию, поэтому помогают и откладывают дедлайны при весомых обстоятельствах.

Несмотря на ситуацию в стране, Матвей хочет почувствовать себя студентом в очном формате образовательного процесса.

Изменил бы формат обучения, потому что хочется почувствовать себя настоящим студентом и увидеть в реальной жизни своих сокурсников.

Истории старшекурсниц про дистанционный и асинхронный форматы обучения

А вот студентка третьего курса медицинского факультета Запорожского государственного медицинского университета Яна Лещинская говорит, что уже привыкла к дистанционной форме, поэтому проблемы возникают только из-за отключения света.

Трудно было все успевать и учиться в связи с отключениями. В первые дни после возобновления учебного процесса к нам лояльно относились, но впоследствии преподавателям стало все равно на твою ситуацию.

По словам девушки, здесь следует отметить, что в этом есть и вина студентов, которые на “правах” военного времени просто перестали что-то делать, нигде правды деть.

Но Яна отмечает, что даже в таких условиях компетентные и, что главное, человечные преподаватели учат лучше, чем некоторые их коллеги офлайн.

По мнению Яны, кое-что в учебе стало легче, например, возможность посещать занятия в любом месте со связью.

А вот по поводу недостатков такой формы девушка делится:

Сидение в четырех стенах истощает морально, а мою спину – еще и физически. При таких условиях пропадает здоровый страх студента, например, прийти на пару неготовым или страх пересдачи.

Выпускница КПИ им. Сикорского Виктория Мараховская рассказывает, что с переходом на асинхронную форму обучения не может назвать образовательный процесс очень трудным.

Преподаватели всегда шли навстречу и не снижали баллы за несвоевременное выполнение работ. Сейчас уже пишу дипломную работу. Кто хочет, тот всегда найдет возможность учиться.

По словам Виктории, легче сейчас тем, кто умеет сам правильно распределять свое время. Но девушка соглашается с утверждением, что качество знаний было лучше во время офлайн формата, а также вспоминает о прокрастинации, с которой нужно бороться и не оставлять дедлайны на последний момент.

Как война в Украине повлияла на память, мотивацию детей и как помочь им учиться в условиях войны, читай в нашем материале.