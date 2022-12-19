Сокрушительное расследование о российском комплексе Орлан. Что стало известно и как лишить Россию критических компонентов

Украина и партнеры активно работают над разрушением сотрудничества мировых компаний с рынком страны-агрессора.

Так, ведущий британский аналитический центр по вопросам безопасности и обороны Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) издал обширное исследование о российском комплексе Орлан. В нем разоблачены все цепочки поставок самого успешного БПЛА России, чтобы показать, как российская армия зависит от западных технологий.

Для достижения этой цели RUSI идентифицировал ряд лиц, компаний и правительств, участвующих в разработке и производстве компонентов Орлана. Ему это удалось, в частности, посредством Совета экономической безопасности Украины.

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И именно благодаря этому исследованию Россию можно будет лишить критических компонентов для убийственных БПЛА, несущих смерти и разруху в Украине.

Мы пообщались с экспертом Совета экономической безопасности Украины, заместителем председателя Совета общественного контроля при НАБУ Антоном Микитюком о расследовании, дальнейших действиях, почему это важно для каждого украинца и разрушительно для России.

Подробности расследования

— С начала войны эксперты Совета экономической безопасности Украины занимаются анализом сотрудничества компаний B2B с Российской Федерацией, зависимости Москвы от критических западных технологий и цепей поставок.

Для этого мы проводим OSINT-расследование, то есть анализируем базы таможенных данных, реестры сведений о компаниях, информацию, доступную в медиа, соцсетях, и пытаемся выстроить связи между разными предприятиями.

Именно в процессе таких исследований нам удалось обнаружить подставную российскую компанию ООО СМТ-Айлогик, как оказалось, напрямую связанную с компанией Специальный технологический центр — монополистом производства российских военных дронов Орлан-10.

Однако основной вопрос для нас — как заставить эту информацию работать, давать результат. Именно поэтому мы поделились находками с аналитическим центром RUSI.

Мы знали, что у них невероятная экспертиза в анализе цепей поставок и исследовании так называемых компаний-прокладок. Все мы помним их предварительный детальный отчет по западным микрочипам, которые в обход санкций все же попадают в Россию.

Оказалось, что со своими упоминаниями мы попали точно в контекст текущего исследования RUSI. Наши британские коллеги провели колоссальную работу, чтобы интегрировать и дополнить нашу информацию, и 15 декабря мы увидели результат.

Раскрыта очередная российская схема закупок микроэлектроники, критическая для производства военных дронов Орлан-10.

Пытались ли препятствовать расследованию

— Лично нам нет. В этом случае команда Совета экономической безопасности Украины работала над аналитической стороной адвокационной кампании, которая, безусловно, нужна в дальнейшем.

Основное препятствие в этом процессе — попытка россиян скрыть свой цифровой и бумажный стиль, закрыть всю возможную информацию.

К счастью, наш враг часто ошибается, а наши аналитики именно такие ошибки и ищут.

Непосредственную коммуникацию с организаторами схем и другими вовлеченными сторонами осуществляли специалисты RUSI и представители иностранных медиа. За что им огромное спасибо. То, что мы увидели в финальном расследовании, требует значительных ресурсов и преданности своему делу.

Какие дальнейшие действия

— Сейчас наша главная цель — максимально распространить результаты расследования. Именно для этого все участники активно общаются с медиа, пытаются донести наши инсайды до общественности и государственных стейкхолдеров.

Сейчас важна и нужна реакция западных правительств на опубликованное расследование.

США и ЕС решительно ответили на жестокую агрессию России, введя беспрецедентное количество санкций против российской экономики. И они работают, однако все равно содержат много пробелов, которые Российская Федерация пытается найти и использовать.

То есть нужны не только новые санкции, но и железные механизмы контроля соблюдения уже существующих.

Именно таких результатов вместе со всеми партнерами попытается достичь Совет экономической безопасности Украины.

Какой была реакция стран

Как отмечается в расследовании, компоненты, имеющие решающее значение как для планов России расширить производство БПЛА, так и для текущих операций в Украине, поставляются в Россию разными дистрибьюторами в США, Европе, Китае, Южной Корее и Гонконге.

Но во многих случаях этими экспортерами, похоже, руководят граждане России или иностранцы с ограниченным публичным профилем.

Так, в одном из таких случаев американская компания, принадлежащая лицу с российским и американским гражданством Игорю Каждану, отправила большие объемы контролируемых на экспорт компонентов SMT-iLogic и другой компании Device Consulting, которая находится в Санкт-Петербурге, нарушая экспортные правила США.

— Если подразумевается реакция западных производителей микроэлектроники, то они в один голос говорят о прекращении всех поставок в Россию. И это, вероятно, правда.

Однако проблема в том, что большинство микроэлектроники, которая применяется в военной технике России или того же Ирана, коммерческая, дешевая и продается на Ebay, Amazon или Aliexpress.

Поэтому просто прекратить прямые поставки в РФ недостаточно. Требуются системные изменения как со стороны правительств (ужесточение экспортного контроля, совершенствование санкционного законодательства, регулирование технологической сферы, борьба с закупочными схемами и их организаторами), так и производителей (уже сегодня им следует продумывать превращение коммерческих технологий в полностью непригодные для военного использования).

Планируются ли подобные расследования по другой технике россиян

— Совет экономической безопасности Украины регулярно проводит расследование критических технологий, применяемых Россией.

Параллельно с исследованием закупочных схем в третьих странах сейчас наши эксперты исследуют проблему производства и поставок в РФ западных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), от которых критически зависит ВПК государства-агрессора.

Станки с ЧПУ Россия не способна выработать самостоятельно, однако требует их создания новых ракет, компонентов для авиации и военно-морского флота.

Такие станки нуждаются в постоянном обновлении программного обеспечения и технической поддержки со стороны производителя.

Таким образом, если компании прекратят любое обслуживание станков, а также их дистанционно отключат (это тоже возможно), это приостановит производственный процесс на десятках предприятий военного комплекса России и может помешать выпуску новых единиц военной техники, используемой сейчас против украинцев.

Насколько важно это расследование для каждого украинца и разрушительно для России

— Нужно понимать, что расследование RUSI показало большую системную проблему, которая заключается в том, что вводятся санкции, вводятся экспортные ограничения, но россияне в дальнейшем получают доступ к технологиям через многочисленные схемы.

Если правительства, страны-производители отреагируют на это расследование и введут новые санкции, и, самое главное, усовершенствуют механизмы контроля слежения за санкциями, чтобы их было невозможно нарушить или избежать, это приведет к разрушению планов России относительно изготовления новых единиц дронов.

Если очень просто, то если Россия лишится возможности доступа к элементной базе (например, чипов), это не позволит создавать современные образцы военной техники.

То есть роль этого исследования больше стратегическая, чем тактическая. Однако очень важна.

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