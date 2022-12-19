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Нищівне розслідування про російський комплекс Орлан. Що стало відомо і як позбавити Росію критичних компонентів

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 19 Грудня 2022, 19:00
Нищівне розслідування про російський комплекс Орлан. Що стало відомо і як позбавити Росію критичних компонентів
Фото: Getty Images

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Нищівне розслідування про російський комплекс Орлан. Що стало відомо і як позбавити Росію критичних компонентів
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