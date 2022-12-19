Нищівне розслідування про російський комплекс Орлан. Що стало відомо і як позбавити Росію критичних компонентів

Україна та партнери активно працюють над руйнуванням співпраць світових компаній з ринком країни-агресора.

Так, провідний британський аналітичний центр з питань безпеки та оборони Королівський Об’єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) видав велике дослідження про російський комплекс Орлан. У ньому викрито всі ланцюжки постачання найуспішнішого БПЛА Росії, щоб показати, як російська армія залежить від західних технологій.

Для досягнення цієї мети RUSI ідентифікував низку осіб, компаній та урядів, що беруть участь у розробці та виробництві компонентів для Орлана. Йому це вдалося, зокрема, за допомогою Ради економічної безпеки України.

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І саме завдяки цьому дослідженню Росію можна буде позбавити критичних компонентів для вбивчих БПЛА, що несуть смерті й розруху в Україну.

Ми поспілкувалися з експертом Ради економічної безпеки України, заступником голови Ради громадського контролю при НАБУ Антоном Микитюком про розслідування, подальші дії, чому це важливо для кожного українця та руйнівне для Росії.

Деталі розслідування

— Від початку війни експерти Ради економічної безпеки України займаються аналізом співпраці B2B компаній з Російською Федерацією, залежності Москви від критичних західних технологій та ланцюгів поставок.

Для цього ми проводимо OSINT-розслідування, тобто аналізуємо бази митних даних, реєстри відомостей про компанії, інформацію, доступну в медіа, соцмережах, та намагаємося вибудувати зв’язки між різними підприємствами.

Саме в процесі таких досліджень нам вдалося виявити підставну російську компанію ООО СМТ-Айлогик, що, як виявилося, безпосередньо пов’язана з компанією Спеціальний технологічний центр — монополістом виробництва російських військових дронів Орлан-10.

Однак основне питання для нас — як змусити цю інформацію працювати, давати результат. Саме тому ми й поділилися знахідками з аналітичним центром RUSI.

Ми знали, що у них неймовірна експертиза в аналізі ланцюгів поставок та дослідженні так званих компаній-прокладок. Усі ми пам’ятаємо їхній попередній детальний звіт щодо західних мікрочіпів, які в обхід санкцій усе-таки потрапляють до Росії.

Виявилося, що зі своїми згадками ми потрапили точно в контекст поточного дослідження RUSI. Наші британські колеги провели колосальну роботу, щоб інтегрувати та доповнити нашу інформацію, і 15 грудня ми побачили результат.

Розкрито чергову російську схему закупівель мікроелектроніки, що є критичною для виробництва військових дронів Орлан-10.

Чи перешкоджали розслідуванню

— Особисто нам ні. У цьому випадку команда Ради економічної безпеки України працювала над аналітичною стороною адвокаційної кампанії, яка, безумовно, потрібна надалі.

Основна перешкода у цьому процесі — це намагання росіян приховати свій цифровий та паперовий стиль, закрити всю можливу інформацію.

На щастя, наш ворог часто помиляється, а наші аналітики саме такі помилки й шукають.

Безпосередню комунікацію з організаторами схем та іншими залученими сторонами здійснювали спеціалісти RUSI та представники іноземних медіа. За що їм величезне спасибі. Те, що ми побачили у фінальному розслідуванні, потребує значних ресурсів та відданості своїй справі.

Які подальші дії

— Наразі наша головна мета — максимально поширити результати розслідування. Саме для цього всі учасники активно комунікують з медіа, намагаються донести наші інсайди до громадськості та державних стейкхолдерів.

Наразі важливою та потрібною є реакція західних урядів на опубліковане розслідування.

США та ЄС рішуче відповіли на жорстоку агресію Росії, запровадивши безпрецедентну кількість санкцій проти російської економіки. І вони працюють, проте все одно місять багато прогалин, які Російська Федерація намагається знайти та використати.

Тобто потрібні не лише нові санкції, але й залізні механізми контролю за дотриманням наявних.

Саме таких результатів разом з усіма партнерами наразі намагатиметься досягнути Рада економічної безпеки України.

Якою була реакції країн

Як зазначають у розслідуванні, компоненти, які мають вирішальне значення як для планів Росії розширити виробництво БПЛА, так і для поточних операцій в Україні, поставляють у Росію різні дистриб’ютори в США, Європі, Китаї, Південній Кореї та Гонконгу.

Але здебільшого цими експортерами, схоже, керують російські громадяни або іноземці з обмеженим публічним профілем.

Так, в одному з таких випадків американська компанія, що належить особі з російським та американським громадянством Ігорю Каждану, відправила великі обсяги контрольованих на експорт компонентів SMT-iLogic та іншій компанії Device Consulting, також розташованій у Санкт-Петербурзі, порушуючи експортні правила США.

— Якщо мається на увазі реакція західних виробників мікроелектроніки, то вони в один голос говорять про припинення усіх поставок в Росію. І це, ймовірно, правда.

Однак проблема в тому, що більшість мікроелектроніки, яка застосовується в воєнній техніці Росії чи того ж Ірану, є комерційною, дешевою та продається на Ebay, Amazon чи Aliexpress.

Тому просто припинити прямі поставки у РФ недостатньо. Потрібні системні зміни як зі сторони урядів (посилення експортного контролю, вдосконалення санкційного законодавства, регулювання технологічної сфери, боротьба з закупівельними схемами та їхніми організаторами), так і виробників (уже сьогодні їм варто продумувати перетворення комерційних технологій на повністю непридатні для військового використання).

Чи плануються подібні розслідування щодо іншої техніки росіян

— Рада економічної безпеки України регулярно проводить розслідування щодо критичних технологій, які застосовує Росія.

Паралельно із дослідженням закупівельних схем у третіх країнах наразі наші експерти досліджують проблему виробництва та постачання у РФ західних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПЗ), від яких критично залежить ВПК держави-агресора.

Верстати з ЧПЗ Росія не здатна виробити самостійно, однак потребує їх для створення нових ракет, компонентів для авіації та військово-морського флоту.

Такі верстати потребують постійного оновлення програмного забезпечення та технічної підтримки з боку виробника.

Отже, якщо компанії припинять будь-яке обслуговування верстатів, а також їх дистанційно вимкнуть (це також можливо), це зупинить виробничий процес на десятках підприємств військового комплексу Росії й може завадити випуску нових одиниць військової техніки, що використовується зараз проти українців.

Наскільки важливе це розслідування для кожного українця і руйнівне для Росії

— Потрібно розуміти, що розслідування RUSI показало велику системну проблему, яка полягає в тому, що запроваджуються санкції, запроваджуються експортні обмеження, але росіяни й надалі отримують доступ до технологій через численні схеми.

Якщо уряди, країни-виробники відреагують на це розслідування та введуть нові санкції та — найголовніше — удосконалять механізми контролю стеження за санкціями, щоб їх було неможливо порушити чи уникнути, це призведе до руйнування планів Росії щодо виготовлення нових одиниць дронів.

Якщо дуже просто, то якщо Росія втратить можливість доступу до елементної бази (наприклад, чипів), то не зможе створювати сучасні зразки військової техніки.

Тобто роль цього дослідження більш стратегічна, аніж тактична. Однак надзвичайно важлива.

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