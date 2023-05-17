Из 300 вылетов некоторые хотел бы забыть — рекорд летчика-штурмовика Ростислава Лазаренко и его эмоции в воздухе

Украинский военный летчик-штурмовик, подполковник Ростислав Лазаренко, установил рекорд среди пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины — 300 боевых вылетов.

Он также приблизился к достижениям известного аса Второй мировой войны Ивана Кожедуба, который имел на своем счету 330 боевых вылетов.

Ростислав о боевых вылетах

О своих боевых вылетах Ростислав вспоминает так:

Утро. Еще 40 минут назад вернулся с боевого задания… Это был мой 300-й боевой вылет. Если кто-то думает, что этим можно гордиться, то вы ошибаетесь.

Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз или, возможно, это последний полет, — признается летчик.

Лазаренко говорит, что несколько вылетов он хотел бы забыть. Но они напоминают о себе во снах, особенно о тех товарищах, которые погибли в бою.

Мужчина рассказывает, что никогда не забудет, как Даниил Мурашко прокричал: “Я отвернул!“, а уже через мгновение он увидел попадание ракеты в зеркало. Тогда они летели парой.

Было и такое, что при выполнении задания по уничтожению вражеских колонн российские оккупационные силы открывали огонь по самолету Ростислава со всех возможных видов вооружения.

По возвращении на базу оказалось, что его Су-25 был настолько поврежден, что уже не подлежал ремонту.

Лазаренко рассказывает, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не он. Он должен оставаться здесь и вести за собой в бой, поскольку на фронте ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха.

И они тоже хотят жить. Хотя тоже устали от этой войны, но стоят. И летчики должны, потому что за их спинами семьи, вся Украина и наш народ.

Стоит отметить, что Ростислав Лазаренко стал одним из первых летчиков, кто был награжден Крестом боевых заслуг. Кроме того, он является обладателем ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, а также кавалером ордена За мужество III степени.

Сегодня мой муж совершил свой 300-й боевой вылет. Это самое большое личное количество среди летчиков из всех ВС, — делится жена Ростислава Лазаренко.

И добавляет: каждый раз пробирает до боли эта его преданность и достоинство.

— Имею честь быть его женой! — говорит она.

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