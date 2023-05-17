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Із 300 вильотів деякі хотів би забути — рекорд льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка та його емоції в повітрі

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Травня 2023, 20:00
Ростислав Лазаренко
Фото: Армія.Inform

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