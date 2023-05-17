Із 300 вильотів деякі хотів би забути — рекорд льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка та його емоції в повітрі

Український військовий льотчик-штурмовик, підполковник Ростислав Лазаренко, встановив рекорд серед пілотів Повітряних сил Збройних сил України — 300 бойових вильотів.

Він також наблизився до досягнень відомого аса Другої світової війни Івана Кожедуба, який мав на своєму рахунку 330 бойових вильотів.

Ростислав про бойові вильоти

Про свої бойові вильоти Ростислав згадує так:

Ранок. Ще 40 хвилин тому повернувся з бойового завдання… Це був мій 300-й бойовий виліт. Якщо хтось думає, що цим можна пишатися, то ви помиляєтесь.

Емоції зовсім інші… Щоразу відчуваєш страх, щоразу перед зльотом ти думаєш, чи повернешся цього разу, чи, можливо, це останній політ, — зізнається пілот.

Лазаренко каже, що декілька вильотів він бажав би забути. Але вони нагадують про себе у снах — особливо про тих товаришів, які загинули в бою.

Чоловік розповідає, що ніколи не забуде, як Данило Мурашко прокричав: “Я відвернув!“, а вже за мить він побачив влучання ракети у дзеркало. Тоді вони летіли парою.

Було й таке, що під час виконання завдання знищити ворожі колони російські окупаційні сили відкривали вогонь по літаку Ростислава з усіх можливих видів озброєння. Після повернення на базу виявилося, що його Су-25 був настільки пошкоджений, що вже не піддавався ремонту.

Лазаренко розповідає, що нормальна людина тікала б від усього цього, але не він. Він має залишатися тут та вести за собою в бій, оскільки на фронті чекають наші воїни, які тримають лінію оборони до останнього подиху.

І вони теж хочуть жити. Хоч також втомилися від цієї війни, але стоять. І льотчики мусять, бо за їхніми спинами сім’ї, вся Україна та наш народ.

Варто зауважити, що Ростислав Лазаренко став одним із перших льотчиків, хто був нагороджений Хрестом бойових заслуг. Крім того, він є володарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також кавалером ордена За мужність III ступеня.

Сьогодні мій чоловік здійснив свій 300-й бойовий виліт. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків з усіх ПС, — ділиться дружина Ростислава Лазаренка.

Та додає: кожного разу пробирає до щему ця його відданість і гідність.

— Маю за честь бути його дружиною! — зізнається вона.

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