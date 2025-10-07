Мать пятерых детей корректирует огонь под Торецком: история аэроразведчицы Фрол

Украинская защитница с позывным Фрол уже второй год несет службу в составе бригады Хижак Департамента патрульной полиции, работая аэроразведчицей на Торецком направлении.
Ее главная задача — корректировать огонь украинских минометов и пушек по российским позициям.
Из истории этой несокрушимой женщины, опубликованной бригадой , стало известно, что в гражданской жизни Фрол — мать пятерых детей.
Дочь Полина с гордостью называет маму своей героиней.
Мастерство и борьба за небо
Защитница демонстрирует большое мастерство в управлении дронами, полученное в течение двух лет боевого опыта.
— За два года я хорошо овладела этой местностью. Однажды вернула Мавик домой с расстояния 6 км — задом вперед, — делится Фрол.
Однако обстановка на фронте постоянно усложняется. Российские беспилотники все чаще патрулируют украинские позиции, препятствуя работе разведчиков и нанося удары.
Фрол стремится противостоять этой угрозе напрямую: она активно овладевает навыками штурмана FPV-перехватчиков для борьбы с вражескими крыльями.
Трудные реалии фронта
Сравнивая начало полномасштабной войны с нынешними реалиями, аэроразведчица отмечает значительный рост интенсивности боев.
— Каждый заезд становится все сложнее: россияне атакуют FPV-дронами, накрывают артиллерией, приходится бежать, иногда ползти под обстрелами, — рассказывает она.
Несмотря на риски, Фрол и ее побратимы продолжают эффективно уничтожать врага.
