У силы нет пола: как 24-летняя девушка из Славянска стала командиром пушки

Когда началась российско-украинская война, многие современные военные были еще совсем детьми. Смотрели трансляцию из Революции Достоинства в школе и не понимали, к какому будущему им следует готовиться дальше.

24-летняя девушка из Славянска с позывным Афина командует пушкой на Запорожском направлении, уничтожая врагов. Несмотря на свой юный возраст, она искусно владеет крупнокалиберной гаубицей Д-20, которую ласково называет Дашка.

Афина сознательно избрала военный путь, ведь с 2014 года, будучи ребенком, пережила оккупацию родного города.

Начинала как оператор дрона, а потом перешла в артиллерию. Военная доказывает, что у силы нет пола: наравне с мужчинами копает окопы, носит тяжелые снаряды и борется с врагом.

— Еще в 2014 году, когда мне было 12, я застала оккупацию. Уже тогда сформировалось осознание, что придет мое время, когда я присоединюсь к Вооруженным силам Украины.

С определенной стороны, это и месть за то, что пришлось пережить мне и моим близким, — говорит Афина.

В самом начале полномасштабного вторжения девушка присоединилась к добровольческим формированиям, а осенью 2023 заключила контракт с ВСУ.

Путь начинала как пилот дрона, а когда поняла, что хочет чего-то другого, ушла. Начинала со стомиллиметровой пушки Рапира, теперь ее перевели на большой калибр.

— Для меня есть такое выражение, что у силы нет пола. То, что я командир пушки, никак не ограничивает меня от того, чтобы копать окоп или блиндаж. Подвозят снаряды, которые весят более 40 кг — я несу, — говорит Афина.

Несмотря на это, молодая командир пушки находит время и силы, чтобы принарядиться.

Сейчас все свои усилия она направляет на то, чтобы улучшать свои военные навыки. О будущем не мечтает.

