Видео Люди

У силы нет пола: как 24-летняя девушка из Славянска стала командиром пушки

Андрей Почтев 27 сентября 2025, 13:00 2 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь