У сили немає статі: як 24-річна дівчина зі Словʼянська стала командиркою гармати

Коли почалася російсько-українська війна, чимало сучасних військових були ще геть дітьми. Дивилися трансляцію з Революції Гідності у школі та не розуміли, до якого майбутнього їм слід готуватися надалі.

24-річна дівчина зі Слов’янська на псевдо Афіна командує гарматою на Запорізькому напрямку, знищуючи ворогів. Попри свій юний вік, вона майстерно володіє великокаліберною гаубицею Д-20, яку ласкаво називає Дашка.

Афіна свідомо обрала військовий шлях, адже ще з 2014 року, бувши дитиною, пережила окупацію рідного міста.

Починала як оператор дрона, а згодом перейшла в артилерію. Військова доводить, що сила не має статі: нарівні з чоловіками копає окопи, носить важкі снаряди та бореться з ворогом.

— Ще 2014 року, коли мені було 12, я застала окупацію. Уже тоді сформувалося усвідомлення, що настане мій час, коли я доєднаюся до Збройних сил України. З певного боку, це і помста за те, що довелося пережити мені та моїм близьким, — каже Афіна. На самому початку повномасштабного вторгнення дівчина доєдналася до добровольчих формувань, а восени 2023 року уклала контракт із ЗСУ. Читати на тему Європейські університети чи українська армія: історії дівчат, які обрали службу Молоді українки свідомо присвячують себе військовій службі, обираючи нелегкий шлях захисту країни. Шлях починала як пілот дрона, а коли зрозуміла, що хоче чогось іншого — пішла. Починала зі стоміліметрової гармати Рапіра, тепер її перевели на великий калібр. — Для мене є такий вислів, що в сили немає статі. Те, що я командир гармати, аж ніяк не обмежує мене від того, щоб копати окоп чи бліндаж. Підвозимо снаряди, які важать понад 40 кг — я несу, — каже Афіна. Попри все це, молода командирка гармати знаходить час і сили, аби причепуритися. Зараз всі свої зусилля вона направляє на те, аби покращувати свої навички військової. Про майбутнє не мріє. Зараз чимало українських жінок обирають службу, аби долучитися до здобуття перемоги України. Історію однієї такої доброволиці, читай в нашому іншому матеріалі.

