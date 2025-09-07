Європейські університети чи українська армія: історії дівчат, які обрали службу

Їм трохи за 20, і замість звичайного життя, яке могли обрати, вони свідомо присвятили себе військовій службі.

У 808-й Одеській окремій бригаді підтримки служать молоді жінки, для яких армія стала не лише професією, а й сенсом життя.

Ці дівчата могли б залишитися за кордоном, обрати цивільні професії, але їхні серця належать Україні.

22-річна командирка взводу

Ірині 22, і вона вже командирка взводу. За її словами, на початку було непросто: у підпорядкуванні 18 чоловіків, і знайти спільну мову з різновіковими підлеглими було важко.

Однак тепер вона каже, що звикла і може спілкуватися з ними як командир і як подруга.

Ірина могла б залишитися в Польщі, де навчалася, але у 19 років вирішила вступити до Академії Сухопутних військ в Україні.

Її вибір був свідомим:

На третьому курсі я зрозуміла, що моє серце в Україні, — розповідає вона.

Психологиня на передовій

Христина, якій 23 роки, — військова психологиня. Вона мріяла про військову службу з дитинства.

Закінчивши навчання в академії вже під час повномасштабного вторгнення, вона отримала звання молодшого лейтенанта і одразу пішла служити, не вагаючись.

Христина разом із побратимами була на Херсонщині, Сумському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Для багатьох старших військових вона стала “доцею”, а її головна місія — дати їм змогу бути почутими, щоб вони не закривалися в собі. Найважче для неї, як для психологині, переживати втрату побратимів.

Ми можемо сісти, поплакати, посміятися, попити кави. І коли ти їх відчуєш, то тобі стає легше, бо їх хтось розуміє — каже Христина.

Попри занепокоєння батьків, Христина не шкодує про свій вибір. Вона вважає, що її освіта та знання потрібні саме тут, у війську, адже після війни багато ветеранів потребуватимуть психологічної реабілітації.

Ці історії — лише частина загальної картини про молодих жінок, які свідомо обрали нелегкий шлях, щоб захищати свою країну, доводячи, що сила духу не має віку чи статі.

Раніше ми розповідали історії про те, як вагітні жінки виконують свою службу в Збройних Силах України, попри всі труднощі та переживання.

