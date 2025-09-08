Щойно діти підросли — вдягнула піксель: як Червона стала командувати взводом

За освітою вчителька, а за покликом серця — військовослужбовиця. Це про Олександру на псевдо Червона, яка нині командує взводом 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Її підрозділ на Донеччині перехоплює ворожі дрони. Такі безпілотники росіяни запускають для розвідки та наведення артилерії. А завдання військових — вчасно їх виявити та знищити.

Хлопці — ніби діти: як вчителька командує взводом

На просторах Донеччини захисники нищать російські розвідувальні та ударні дрони. Їх тепер ловлять і дронами-перехоплювачами. Щойно ворожий БпЛА залітає на українську землю, він уже під прицілом.

Зараз ми переважно працюємо на ураження, бережемо особовий склад і техніку, — каже командирка Олександра Стельмах.

За освітою Олександра вчителька, але нині її “клас” зовсім інший. Замість школярів — бійці, яких вона теж навчає і підтримує.

Хлопці — це великі діти! Тому складнощів таких немає, але кожна людина — індивідуальна. І це починається з самого дитинства. Ось Петрик, Василько, до кожного потрібен підхід.

Олександра ділиться, що про військову службу мріяла з дитинства. На вибір професії надихнули дідусь та батько. У 2014 році вона була готова захищати Україну, та обидві доньки були ще маленькими. Та щойно діти підросли, Олександра вдягнула піксель.

Я прийшла солдатом на посаду номера обслуги артилерійської системи 2А36. Це Гіацинт-Б, 152,4 калібр. Я важила як снаряд. Він 50, і я!

Олександра для підрозділу виявилася справжнім відкриттям. За два місяці після навчального центру вона стала найкращою серед розвідників-далекомірників. Проте справжні випробування чекали попереду.

24 лютого у населеному пункті Золоте я зустріла повномасштабне вторгнення. Будучи на спостережному пункті, я побачила, як вони почали масштабно атакувати.

Нині жінка командує взводом на Донеччині. Їхня робота часто означає врятовані життя. Підрозділ працює переважно віддалено, та й до цих точок потрібно дістатися. 26-й артилерійській бригаді вкрай необхідна автівка. Збирають 350 тисяч. Долучитися до збору можна за цим номером картки: 4874 1000 2829 5585.

