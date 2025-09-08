Как только дети подросли — надела пиксель: как Червона стала командовать взводом

По образованию учительница, а по зову сердца — военнослужащая. Это об Александре с позывным Червона, которая командует взводом 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Ее подразделение в Донецкой области перехватывает вражеские дроны. Такие беспилотники россияне запускают для разведки и наведения артиллерии. А задача военных — своевременно их выявить и уничтожить.

Парни — как дети: как учительница командует взводом

На просторах Донецкой области защитники уничтожают российские разведывательные и ударные дроны. Их теперь ловят и дронами-перехватчиками. Как только вражеский БпЛА залетает на украинскую землю, он уже под прицелом.

Сейчас мы преимущественно работаем на поражение, храним личный состав и технику, — говорит командир Александра Стельмах.

По образованию Александра учительница, но ныне ее “класс” совсем другой. Вместо школьников — бойцы, которых она тоже учит и поддерживает.

Парни — это большие дети! Поэтому сложностей таких нет, но каждый человек индивидуальный. И это начинается с самого детства. Вот Петенька, Васенька, к каждому нужен подход.

Александра делится, что о военной службе мечтала с детства. На выбор профессии вдохновили дедушка и отец. В 2014 году она была готова защищать Украину, но обе дочери были еще маленькими. Но как только дети подросли, Александра надела пиксель.

Я пришла солдатом на должность номера обслуги артиллерийской системы 2А36. Это Гиацинт-Б, 152,4 калибр. Я весила как снаряд. Он пятьдесят, и я!

Александра для подразделения оказалась настоящим открытием. Через два месяца после учебного центра она стала лучшей среди разведчиков-дальномерщиков. Но настоящие испытания ждали впереди.

24 февраля в населенном пункте Золотое я встретила полномасштабное вторжение. Находясь на наблюдательном пункте, я увидела, как они начали масштабно атаковать.

Сейчас женщина командует взводом в Донецкой области. Их работа часто означает спасенные жизни. Подразделение работает преимущественно удаленно, но и до этих точек нужно добраться.

