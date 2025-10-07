Мати п’ятьох дітей коригує вогонь під Торецьком: історія аеророзвідниці Фрол

Українська захисниця з позивним Фрол вже другий рік несе службу в складі бригади Хижак Департаменту патрульної поліції, працюючи аеророзвідницею на Торецькому напрямку.

Її головне завдання — коригувати вогонь українських мінометів і гармат по російських позиціях.

З історії цієї незламної жінки, опубліковану бригадою, стало відомо, що у цивільному житті Фрол — мати п’ятьох дітей.

Донька Поліна з гордістю називає маму своєю геройкою.

Майстерність та боротьба за небо

Захисниця демонструє неабияку майстерність у керуванні дронами, здобуту протягом двох років бойового досвіду.

— За два роки я добре опанувала цю місцевість. Якось повернула Мавік додому з відстані 6 км — задом наперед, — ділиться Фрол.

Однак обстановка на фронті постійно ускладнюється. Російські безпілотники все частіше патрулюють українські позиції, перешкоджаючи роботі розвідників та завдаючи ударів.

Фрол прагне протистояти цій загрозі безпосередньо: вона активно опановує навички штурмана FPV-перехоплювачів для боротьби з ворожими крилами.

Важкі реалії фронту

Порівнюючи початок повномасштабної війни з нинішніми реаліями, аеророзвідниця відзначає значне зростання інтенсивності боїв.

— Кожен заїзд стає все складнішим: росіяни атакують FPV-дронами, накривають артилерією, доводиться бігти, іноді повзти під обстрілами”, — розповідає вона.

Попри ризики, Фрол та її побратими продовжують ефективно нищити ворога.

