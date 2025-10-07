Мати п’ятьох дітей коригує вогонь під Торецьком: історія аеророзвідниці Фрол

Українська захисниця з позивним Фрол вже другий рік несе службу в складі бригади Хижак Департаменту патрульної поліції, працюючи аеророзвідницею на Торецькому напрямку.
Її головне завдання — коригувати вогонь українських мінометів і гармат по російських позиціях.
З історії цієї незламної жінки, опубліковану бригадою, стало відомо, що у цивільному житті Фрол — мати п’ятьох дітей.
Донька Поліна з гордістю називає маму своєю геройкою.
Майстерність та боротьба за небо
Захисниця демонструє неабияку майстерність у керуванні дронами, здобуту протягом двох років бойового досвіду.
— За два роки я добре опанувала цю місцевість. Якось повернула Мавік додому з відстані 6 км — задом наперед, — ділиться Фрол.
Однак обстановка на фронті постійно ускладнюється. Російські безпілотники все частіше патрулюють українські позиції, перешкоджаючи роботі розвідників та завдаючи ударів.
Фрол прагне протистояти цій загрозі безпосередньо: вона активно опановує навички штурмана FPV-перехоплювачів для боротьби з ворожими крилами.
Важкі реалії фронту
Порівнюючи початок повномасштабної війни з нинішніми реаліями, аеророзвідниця відзначає значне зростання інтенсивності боїв.
— Кожен заїзд стає все складнішим: росіяни атакують FPV-дронами, накривають артилерією, доводиться бігти, іноді повзти під обстрілами”, — розповідає вона.
Попри ризики, Фрол та її побратими продовжують ефективно нищити ворога.
24-річна Афіна розповіла про свій шлях до командирки Гармати. Читай ексклюзивне інтерв’ю та дізнайся більше про її досвід і мотивацію служити в ЗСУ.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!