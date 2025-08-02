700 жертв Армии Иисуса: как церковь скрывала преступления и издевательства

Сколько мы слышали историй о верованиях и силе Божьей опеки, прежде чем узнавали правду о культах, внутри которых происходили страшные преступные вещи? Немало. Намного больше, чем этого хотелось бы.

Часто внутри сект работает четкая структура иерархии и насилия, выбраться из которой бывает очень тяжело. Хуже всего, что те, кто пережил подобный опыт, не всегда может осознать, что это не норма, а насилие и издевательство.

Недавно мир увидел фильм, рассказывающий о деятельности и преступлениях группы Армия Иисуса. Ее руководитель — Ноэль Стэнтон, умер в 2009 году и не успел предстать перед правосудием.

Армия Иисуса: что известно о религиозной группе

Культ под названием Армия Иисуса, или также известен как Церковь Братства Иисуса, возник в 1969 году. Основателем и руководителем стал Ноэль Стэнтон, бывший военный и пастор.

Под его руководством с 1957 года церковь выросла из небольшой баптистской громады в Великобритании в общенациональную сеть церквей. Они привлекали людей из маргинализированных слоев населения, в частности, зависимых и людей без места жительства.

Скандал вокруг церкви Армии Иисуса разгорелся уже после смерти Стэнтона. Появились свидетельства очевидцев о сексуальном, духовном и психологическом насилии, культе контроля и т.д.

В частности, речь шла также о насилии разного вида в отношении несовершеннолетних.

В 2016 году журналист отдела расследований BBC Джон Айронмонгер начал собственное расследование по ситуации в секте Армии Иисуса. Ибо, на первый взгляд, веселая и цветная церковь все чаще представала в рассказах разных людей как секта, где над людьми издеваются.

В частности тогда с церковью связывали не только сомнительные практики, но и случаи смертей среди молодых людей.

Несколько месяцев спустя женщина, которая пережила опыт пребывания в Армии Иисуса, анонимно рассказала журналисту о настоящем масштабе злодеяний там.

— Сколько жертв с вами связывалось? — спросил я, ожидая услышать, может быть, двузначное число.

“В пределах шести-семи сотен”, — спокойно ответила она. Я был ошеломлен, — говорит журналист.

За два года ВВС выпустило расследование этого дела с интервью с теми, кто пережил этот опыт. Бывший старейшина назвал лидера церкви хищником-педофилом и обвинил его в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Церковь, официально известная как Братство Иисуса (Jesus Fellowship), закрылась год спустя после публикации.

В 2022 году режиссер Эллена Вуд начала собственное расследование об Армии Иисуса. В результате этой работы мир увидел документальную двухсерийку Внутри Армии Иисуса (Inside the Jesus Army).

Во время его создания режиссер пообщалась с 80 людьми, которые являлись членами Армии Иисуса, пережили там насилие. Их свидетельства глубоко поразили Эллену.

— Я часто была первой, кому они рассказывали о своем опыте, и почти все до сих пор находились в состоянии травмы. Для них это был живой, незавершенный процесс.

Меня особенно поразило то, что они описывали сексуальное насилие, но сами не осознавали, что происходило именно оно — или обвиняли себя, — говорит Вуд.

Она добавляет: как режиссер хотела показать, что с культа нельзя просто уйти. Этот опыт пронизывать всю твою жизнь, влиять на мышление, решение, чувство вины и отношения.

В частности, один из очевидцев во время интервью рассказал о пережитом сексуальном насилии в коммуне.

А потом добавил: если бы Армия Иисуса возобновила свою работу, он вернулся бы туда.

Ранее издание The Guardian пообщалось с Филиппой Барнс. Она была ребенком, когда ее семья присоединилась к Армии Иисуса. Уже во взрослом возрасте женщина помогла разоблачить масштабы насилия, которое там совершали.

По воспоминаниям девушки сначала все начиналось хорошо и им, детям, нравилось приезжать несколько раз в год в эту церковь. Но однажды все изменилось и церковь стала для ее родителей важнее собственных детей.

Через некоторое время семья переехала ближе к церкви, а затем и вообще стала частью сообщества, проживая вместе в одном доме. Общим было все: одежда, деньги, еда.

Странным был и подход к семье. Людей лишали семьи родной, телесной, а “предлагали” духовную семью. Женщины жили отдельно от мужчин, а ответственность за детей была на всех.

В громаде действовали запреты, которые изменялись в соответствии с настроением пастора. Сам он выглядел как волшебник, а не прихожанин — в ярких рубашках и галстуках. Но недоверие к церкви кристаллизовал случай, когда 17-летняя подруга Филиппы пошла в полицию и рассказала, что над ней издевается 24-летний мужчина с “семьи” верующих.

Филиппа сама не раз видела это. Так что хотела свидетельствовать в подтверждение слов подруги. Но Ноэль обвинил девушек во лжи. Дело дошло до суда, но общество не поддержало Филиппу и оказывало давление на всю ее семью из-за этого.

Смерть наставника не означала конец коммуны. Но это однозначно дало воздух тем, кто пострадал и знал это.

В трудные времена человек часто ищет поддержки у Бога или у других “высших” сил. Почему нам свойственно верить картам таро, астрологам и гороскопам — мы писали раньше.

Фото в материале: Википедия.

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