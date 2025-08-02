Історії Розповіді

700 жертв Армії Ісуса: як церква приховувала злочини та знущання

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Серпня 2025, 19:00
армія ісуса
Фото Pexels

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