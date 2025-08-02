700 жертв Армії Ісуса: як церква приховувала злочини та знущання

Скільки ми чули історій про вірування та силу Божої опіки, перш ніж дізнавалися правду про культи, всередині яких відбувалися страшні, злочинні речі? Чимало. Набагато більше, аніж цього хотілося б.

Часто всередині сект працює чітка структура ієрархії та насильства, вибратися з якої буває дуже важко. Найгірше — ті, хто пережили подібний досвід не завжди можуть усвідомити, що це — не норма, а насильство та знущання.

Нещодавно світ побачив фільм, що розповідає про діяльність та злочини групи Армія Ісуса. Її керівник — Ноель Стентон, помер у 2009 році й не встиг постати перед правосуддям.

Армія Ісуса: що відомо про релігійну групу

Культ під назвою Армія Ісуса, або також відомий як Церква Братства Ісуса, виник у 1969 році. Засновником та керівником став Ноель Стентон, колишній військовий та пастор.

Під його керівництвом з 1957 року церква виросла з невеликої баптистської громади у Великій Британії до загальнонаціональної мережі церков. Вони приваблювали людей з маргіналізованих верств населення, зокрема залежних та людей без місця проживання.

Скандал навколо церкви Армії Ісуса розгорівся вже після смерті Стентона. Зʼявилися свідчення очевидців про сексуальне, духовне та психологічне насильство, культ контролю тощо.

Зокрема, йшлося також про насильство різного виду щодо неповнолітніх.

У 2016 році журналіст відділу розслідувань ВВС Джон Айронмонгер почав власне розслідування щодо ситуації у секті Армії Ісуса. Бо, на перший погляд, весела та кольорова церква все частіше поставала у розповідях як секта, де з людей знущаються.

Зокрема, тоді з церквою повʼязували не лише сумнівні практики, а й випадки смертей серед молодих людей.

Кілька місяців потому жінка, яка пережила досвід перебування в Армії Ісуса анонімно розповіла журналісту про справжній масштаб злодіянь там.

— Скільки жертв з вами зв’язувалося? — запитав я, очікуючи почути, можливо, двозначне число.

“У межах шести-семи сотень”, — спокійно відповіла вона. Я був приголомшений, — каже журналіст.

За два роки ВВС випустило розслідування цієї справи з інтервʼю з тими, хто пережив цей досвід. Колишній старійшина назвав лідера церкви хижаком-педофілом і звинуватив його у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях.

Церква, офіційно відома як Братство Ісуса (Jesus Fellowship), закрилася через рік після публікації.

У 2022 році режисерка Еллена Вуд розпочала власне розслідування щодо Армії Ісуса. В результаті цієї роботи світ побачив документальну двосерійку Всередині Армії Ісуса (Inside the Jesus Army).

Під час його створення режисерка поспілкувалася з 80 людьми, які були членами Армії Ісуса, пережили там насильство. Їхні свідчення глибоко вразили Еллену.

— Я часто була першою, кому вони розповідали про свій досвід, і майже всі досі перебували в стані травми. Для них це був живий, незавершений процес.

Мене особливо вразило те, що вони описували сексуальне насильство, але самі не усвідомлювали, що відбувалося саме воно — або ж звинувачували себе, — каже Вуд. Вона додає: як режисерка, хотіла показати, що з культу не можна просто піти. Цей слід пронизуватиме все твоє життя, впливатиме на мислення, рішення, почуття провини та стосунки. Зокрема, один з очевидців під час інтервʼю розповів про пережите сексуальне насильство у комуні. А потім додав: якби Армія Ісуса відновила свою роботу, він би повернувся туди. Раніше видання The Guardian поспілкувалося з Філіппою Барнс. Вона була дитиною, коли її сім’я приєдналася до Армії Ісуса. Вже у дорослому віці жінка допомогла викрити масштаби насильства, яке там коїли. За спогадами дівчини, спочатку все починалося добре і їм, дітям, подобалося приїздити кілька разів на рік до цієї церкви. Але одного дня все змінилося і церква стала для її батьків важливішою за власних дітей. За якийсь час родина переїхала ближче до церкви, а потім і взагалі стала частиною спільноти, проживаючи разом в одному будинку. Спільним було все: одяг, гроші, їжа. Дивним був і підхід до сімʼї. Людей позбавляли родини рідної, тілесної, натомість “пропонували” духовну сімʼю. Жінки жили окремо від чоловіків, а відповідальність за дітей була на всіх. У товаристві діяли заборони, які змінювалися відповідно до настрою пастора. Сам він мав вигляд чарівника, а не парафіянина — у яскравих сорочках та краватках. Та недовіру до церкви кристалізував випадок, коли 17-річна подруга Філіппи пішла до поліції й розповіла, що з неї знущається 24-річний чоловік з “родини” вірян. Філіппа сама неодноразово бачила це. Тож хотіла свідчити у підтвердження слів подруги. Але Ноель звинуватив дівчат у брехні. Справа дійшла до суду, але товариство не підтримало Філіппу і чинило тиск на всю її родину через це. Смерть наставника не означала кінець комуни. Але це однозначно дало продух тим, хто постраждав і знав це. У скрутні часи людина часто шукає підтримки у Бога, або в інших “вищих” сил. Чому нам властиво вірити картам таро, астрологам та гороскопам — ми писали раніше. Фото у матеріалі: Вікіпедія.

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