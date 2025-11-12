Вчетвером удерживали позицию! Как бойцы ГУР в течение 10 дней обороняли сверхважную точку

Несмотря на постоянные обстрелы, штурмы и сбросы с дронов, четверо бойцов спецподразделения Артан удерживали сверхважную лесополосу под Новомихайловкой Донецкой области в течение 10 дней. Их мужество стало важным для дальнейшего продвижения украинских военных.

В эфире телемарафона поделились историей четырех парней, которые самостоятельно сдерживали навалу.

Как бойцы подразделения Артан удерживали лесополосу в течение 10 дней

Бойцы провели в постоянных оборонительных и штурмовых действиях восемь дней.

— Я считаю, что работа была проделана отлично, — говорит заместитель командира роты Свят.

Об опыте удерживании позиции рассказывает один из бойцов с позывным Сет.

— Это было тяжело. Миномет очень сильно крыл и мы были вынуждены отступить на время, чтобы найти себе укрытие и дальше переждать. В тот момент, когда мы там ждали, получили травму от прилета.

В местах, где должны были работать военные, врага не ждали. Поэтому несколько групп, по четыре бойца в каждой, начали боевую задачу. Но из-за наведения российской артиллерии пришлось отойти.

— У нас все шло хорошо. Конечно, максимальная мощная артиллерия противника, БПЛА, FPV, сбросы работали не в нашу пользу, хотя мы всегда стараемся всё находить и обезвреживать.

Лесополоса, в которой шла оборона, бойцы прозвали “спичкой”. В результате боев контроль над ней взяли четверо бойцов. Они удерживали ее около 10 дней.

Россияне не видели бойцов. Именно поэтому они подпускали врага поближе к себе, чтобы эффективно его уничтожать с расстояния в 10-15 метров.

Среди участников боя были те, кто еще не успел набраться именно боевого опыта, поэтому операция такого уровня стала для них своеобразным боевым крещением.

— Нам было очень тяжело работать. Было тяжело дойти до места основной штурмовой работы, очень тяжело выйти. И если ты малоопытный боец, то непросто с этими условиями справляться, — объясняет Свят.

Один из участников боя — 20-летний штурмовик с позывным Птах. Он пробыл несколько дней на позициях с ранением.

— Я понимал, что тяжелого ранения у меня нет и, если я могу продолжать работать, то точно не оставлю там ребят и не уйду.

Провизию военным доставляли дронами. Воды им тоже крайне не хватало.

— Шел дождь, и мы собирали воду, фильтровали и пили. С провизией было все не так страшно, потому что под адреналином есть не очень хотелось, — говорит пулеметчик Магнус.

Бой был тяжелым не только физически. Разведчики вспоминают самые тяжелые мгновения за время проведения операции.

— Наверное, когда я увидел первого “двухсотого”. Меня это очень сильно вывело из строя, но я быстро понял: если я буду раскисать, то ничего не сделаю. И я взял себя в руки и стал работать.

В конце лета этого года Новомихайловку освободили. Благодаря этому, украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону на этом участке фронта.

Иногда нахождение военных на позиции затягивается на долгие месяцы. Читай историю бойца с позывным Космосом, который пробыл “на нуле” 135 дней.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!