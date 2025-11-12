Вчотирьох утримували позицію! Як бійці ГУР протягом 10 днів обороняли надважливу точку

Попри постійні обстріли, штурми й скиди з дронів, четверо бійців спецпідрозділу Артан утримували надважливу лісосмугу під Новомихайлівкою на Донеччині протягом 10 днів. Їхня мужність стала важливою для подальшого просування українських військових.

В ефірі телемарафону поділилися історією чотирьох хлопців, які самотужки стримували навалу.

Як бійці підрозділу Артан утримували лісосмугу протягом 10 днів

Бійці провели у постійних оборонних і штурмових діях цілих вісім днів.

— Я вважаю, що робота була зроблена на відмінно, — каже заступник командира роти Свят.

Про досвід утримування позиції розповідає один з бійців на псевдо Сет.

— Це було важко. Міномет дуже сильно крив і ми були змушені відступити на деякий час, щоб знайти собі укриття і далі переждати. В той момент, коли ми там чекали, отримали травму від прильоту.

У місцях, де повинні були працювати військові, ворога не чекали. Тому кілька груп, по чотири бійці у кожній, почали бойове завдання. Але через наведення російської артилерії довелося відійти.

— У нас все йшло добре. Звісно, максимальна потужна артилерія противника, БПЛА, FPV, скиди працювали не на нашу користь, хоча ми завжди стараємося все знаходити та знешкоджувати.

Лісосмугу, у якій йшла оборона, бійці прозвали “спічкою”. У результаті боїв контроль над нею взяли четверо бійців. Вони утримували її майже 10 днів.

Росіяни не бачили наших військових. Саме тому вони підпускали ворога ближче до себе, щоби ефективно його знищувати з відстані у 10-15 метрів.

Серед учасників бою були ті, хто ще не встиг набратися саме бойового досвіду, тому операція такого рівня стала для них своєрідним бойовим хрещенням.

— Нам було дуже тяжко працювати. Було важко дійти до місця основної штурмової роботи, дуже тяжко вийти. І якщо ти малодосвідчений боєць, то непросто з цими умовами справлятися, — пояснює Свят.

Один з учасників бою — 20-річний штурмовик з позивним Птах. Він кілька днів пробув на позиціях з пораненням.

— Я розумів, що важкого поранення в мене немає і, якщо я можу продовжувати працювати, то точно не залишу там хлопців і не піду.

Провізію військовим доставляли дронами. Води їм теж вкрай бракувало.

— Йшов дощ, і ми збирали воду, фільтрували та пили. З провізією було все не так страшно, бо під адреналіном їсти не дуже хотілося, — говорить кулеметник Магнус.

Бій був важким не лише фізично. Розвідники пригадують найважчі миті за час проведення операції.

— Напевно, коли я побачив першого “двохсотого”. Мене це дуже сильно вивело зі строю, але я швидко зрозумів: якщо буду розкисати, то нічого не зроблю. І я взяв себе в руки й почав працювати.

У кінці літа цього року Новомихайлівку звільнили. Завдяки цьому українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону на цій ділянці фронту.

