Не надо засовывать ничего в рот! Что стоит знать об эпилепсии — история девушки, которая живет с этим заболеванием

Эпилепсия — неврологическое заболевание, чаще всего сопровождающееся неожиданными повторяющимися приступами судорог. Эта болезнь неизлечима, а проявиться она может в любом возрасте. Также людям с эпилепсией может быть сложнее найти работу и учиться.

Все это связано с неосведомленностью людей об этом расстройстве. Поэтому, чтобы разобраться в теме журналисты издания The Village поговорили об эпилепсии с неврологом Анастасией Гончар и фотографом, моделью и копирайтером Софией Возняк, которая живет с этой болезнью.

Что такое эпилепсия

Эпилепсия — это ряд неврологических расстройств, характеризующихся судорожными приступами. Такие приступы могут иметь разный характер: начиная от мимолетных и почти незаметных проявлений и до длительных судорог. Вид судорог также может быть разный: локализованные в одной части тела, например, в конечностях, или же такие, которые затрагивают все тело.

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Во время приступа эпилепсии человек может оставаться при памяти или терять сознание. Болезнь имеет много видов и проявлений: хождение во сне, бессознательные повторения звуков или действий, чавканье, поцарапывание.

Эпилепсия: причины возникновения

Врач Анастасия Гончар рассказывает, что эпилепсия — это в большей степени генетическое и врожденное заболевание. Но также может быть и приобретенным в результате травм головы или инфекций ЦНС.

Чаще всего эпилепсия проявляется в детстве. Но первый приступ может произойти в любой момент.

Самыми популярными возбудителями считается употребление алкогольных напитков, стресс, недостаток сна, яркие вспышки света, истощение, сильные эмоциональные реакции.

Лечение заболевания

Эпилепсию лечат таблетками. Если постоянно принимать необходимые препараты — заболевание может быть контролируемым, а приступы не будут повторяться.

В 70% случаев с помощью медикаментов получается установить контроль над болезнью, — отмечает невролог.

Но, к сожалению, эпилепсию нельзя полностью контролировать. Именно поэтому людям с этим расстройством во многих странах запрещено управлять автомобилем, поскольку это опасно.

Кроме того, есть определенный перечень профессий, которые также недоступны людям с эпилепсией, поскольку имеют высокий уровень травматизма.

Как жить с эпилепсией: собственный опыт

София узнала о заболевании в 15 лет. Тогда у девушки случился первый приступ. Она шла с подружкой из школы и в какой-то момент внезапно упала, покатилась без сознания с пеной изо рта и с судорогами.

Девушка рассказывае: в течение двух лет ничего подобного не повторялось, и они даже подумали, что это было что-то подростковое и оно прошло. Но с 17 лет приступы стали регулярными, и Софии поставили диагноз — эпилепсия.

Софии назначили противоэпилептическую терапию. Но были периоды, когда она отказывалась от лечения, поскольку лекарства негативно влияли на нее.

Рассказывает: препарат, который она принимала постоянно, удерживает инсулин на высоком уровне. Из-за этого начала стремительно набирать вес, хотя следила за своим питанием.

Для меня в 18-20 лет это казалось катастрофой, — делится София.

И добавляет: когда вдруг ты весишь под 90 килограммов, хотя еще два-три года назад была “конфеткой”, думаешь: не буду я это пить, хочу нормально выглядеть.

Но когда она прекращала терапию — приступы возобновлялись, и с каждым разом они становились все сильнее. Поэтому, говорит девушка, пришлось смириться с тем, что лучше быть с лишним весом, чем с судорогами.

Беременность и эпилепсия

Людям с эпилепсией не запрещено рожать. Но стоит помнить, что всегда есть определенные риски, и ты никогда не можешь знать, как беременность повлияет на заболевание.

София делится собственным опытом. Говорит, что должна продолжать терапию во время беременности. И добавляет, что не хотела бы принимать препараты, но тогда это более опасно, чем потенциальный вред для малыша от них.

Об ограничениях

Об ограничениях для людей с эпилепсией София рассказывает так: они очень индивидуальны, поскольку все зависит от провоцирующих факторов, а они очень разные.

У Софии это перепады давления. Раньше, делится девушка, если она выпивала много алкоголя или из-за мало спала, мог произойти приступ. Поэтому ее личные рекомендации — не употреблять алкоголь в большом количестве и спать достаточно.

Также из-за того, что ее приступы связаны с перепадами давления, у девушки они происходили во время секса и в самолете.

О дискриминации

София рассказывает, что с дискриминацией не сталкивалась. Чаще с тем, что людям не хватает знаний в этом вопросе. Они не знают, как реагировать в такой ситуации, а об этом нужно рассказывать. Потому что многие пытаются засунуть пальцы или какой-то предмет в рот, чтобы язык не запал. Но на самом деле это только усугубляет ситуацию.

О правилах жизни

Поскольку приступ может произойти в любой момент, стоит рассказать об этом своему окружению и объяснить, что стоит делать в это время.

Девушка рассказывает, что хоть это и выглядит страшно, но это длится всего несколько минут.

Во время приступа есть такой алгоритм действий: положить меня на бок, подложить что-то мягкое под голову, не блокировать судороги, не держать отдельные части тела, ничего не совать в рот и нос и вызвать скорую помощь.

Что происходит до, во время и после приступа

Когда произойдет приступ, девушка не чувствует, поэтому это всегда спонтанно. София говорит, что в это время она без сознания, а значит не понимает, что происходит и ничего не чувствует.

А вот после приступа она теряет память. И чем старше, тем сложнее происходит восстановление. Девушка сравнивает скорость, с которой возвращалась память в 17 лет и уже через годы, и говорит, что динамика очень негативная. Чем больше приступов, тем они регулярнее и труднее после них прийти в себя.

После приступа София может терять память еще в течение суток, а потом все снова становится нормально. Также после того, как это произошло, ей надо лечь поспать, и как можно дольше, чтобы восстановиться. То есть после приступа она еще сутки должен отходить.

В теле ощущается крепатура, а также покусаны язык и щеки. И очень часто это сопровождается сильной головной болью.

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