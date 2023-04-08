Не треба запихати нічого до рота! Що ти маєш знати про епілепсію — історія дівчини, яка живе з цим захворюванням

Епілепсія — неврологічне захворювання, що найчастіше супроводжується неочікуваними повторюваними нападами судом. Ця хвороба невиліковна, а проявитися вона може у будь-якому віці. Також людям з епілепсією може бути складніше знайти роботу та навчатися.

Усе це пов’язано із необізнаністю суспільства про цей розлад. Тому, щоб розібратися у цій темі журналісти видання The Village поговорили про епілепсію із неврологинею Анастасією Гончар, а також із фотографинею, моделлю та копірайтеркою Софією Возняк, що живе з цією хворобою.

Що таке епілепсія

Епілепсія — це низка неврологічних розладів, що характеризуються судомними нападами. Такі напади можуть мати різний характер: починаючи від швидкоплинних та майже непомітних проявів і до тривалих судом. Вид судом також може бути різний: локалізовані в одній частині тіла, наприклад, у кінцівках, або ж такі, що зачіпають усе тіло.

Зараз також дивляться

Під час нападу епілепсії людина може залишатися при пам’яті або втрачати свідомість. Ця хвороба має багато видів та проявів: ходіння уві сні, несвідомі повторювання звуків чи дій, плямкання, поцмакування.

Епілепсія: причини виникнення

Лікарка Анастасія Гончар розповідає, що епілепсія — це більшою мірою генетичне та вроджене захворювання. Але також може бути й набутим унаслідок травм голови чи інфекцій ЦНС.

Найчастіше епілепсія проявляється в дитинстві. Та перший напад може статися у будь-який момент.

Найпопулярнішими збудниками вважаються вживання алкогольних напоїв, стрес, нестача сну, яскраві спалахи світла, виснаження, сильні емоційні реакції.

Лікування захворювання

Епілепсію лікують пігулками. Якщо постійно вживати необхідні препарати — захворювання може бути контрольованим, а напади не повторюватимуться.

У 70% випадків за допомогою медикаментів виходить встановити контроль над хворобою, — зазначає неврологиня.

На жаль, епілепсію не можна повністю контролювати. Саме тому людям із цим розладом у багатьох країнах заборонено керувати автомобілем, оскільки це небезпечно.

Крім того, є певний перелік професій, що також недоступні людям із епілепсією, оскільки мають високий рівень травматизму.

Як жити з епілепсією: власний досвід

Софія дізналася про захворювання у 15 років. Тоді у дівчини стався перший напад. Вона йшла з подружкою зі школи і в якийсь момент раптово впала та покотилася без свідомості з піною з рота та з судомами.

Дівчина розповідає, що протягом двох років більше нічого подібного не відбувалося, і вони навіть подумали, що це було щось підліткове й воно минуло. Та з 17 років напади стали регулярними, і їй поставили діагноз — епілепсія.

Софії призначили протиепілептичну терапію. Та були періоди, коли вона відмовлялася від лікування, оскільки ліки негативно впливали на неї.

Вона розповідає: препарат, який вона приймала постійно, утримує інсулін на високому рівні. Через це дівчина почала стрімко набирати вагу, хоча слідкувала за своїм харчуванням.

Для мене у 18–20 років це видавалося катастрофою, — ділиться Софія.

Та додає: коли раптом ти важиш під 90 кілограмів, хоча ще два-три роки тому була “цукерочкою”, думаєш: не буду я це пити, хочу нормально виглядати.

Але коли вона припиняла терапію — напади поновлювалися, і з кожним разом вони ставали все сильнішими. Тому, каже дівчина, довелося змиритися з тим, що краще бути із зайвою вагою, аніж з судомами.

Вагітність та епілепсія

Людям із епілепсією не заборонено народжувати. Та варто пам’ятати, що завжди є певні ризики, і ти ніколи не можеш знати, як вагітність вплине на захворювання.

Софія ділиться власним досвідом. Каже, що має продовжувати терапію під час вагітності. Та додає, що не хотіла б вживати препарати, але тоді це є більш небезпечним, аніж потенційна шкода малюку від них.

Про обмеження

Про обмеження для людей із епілепсією Софія розповідає так: вони є дуже індивідуальними, оскільки усе залежить від провокативних чинників, які дуже різні.

У Софії це перепади тиску. Раніше, ділиться дівчина, якщо вона випивала забагато алкоголю чи недосипала, міг статися напад. Тому її особисті рекомендації — не вживати алкоголь у великій кількості, а також достатньо спати.

Також через те, що її напади пов’язані з перепадами тиску, у дівчини ставалися напади під час сексу й у літаку.

Про дискримінацію

Софія розповідає, що з дискримінацією не стикалась. Частіше з тим, що людям не вистачає знань у цьому питанні. Вони не знають, як реагувати у такій ситуації, а про це потрібно розповідати. Тому що багато хто намагається засунути пальці чи якийсь предмет до рота, аби язик не запав. Та насправді це лише погіршує ситуацію.

Про правила життя

Оскільки напад може статися у будь-який момент, варто розповісти про це своєю оточенню, а також пояснити, що варто робити в цей час.

Дівчина розповідає, що хоч це й має страшний вигляд, та це триває лише кілька хвилин.

Під час нападу є такий алгоритм дій: покласти мене на бік, підкласти щось м’яке під голову, не блокувати судоми, не тримати окремі частини тіла, нічого не пхати до рота та носа та викликати швидку допомогу.

Що відбувається до, під час та після нападу

Коли відбудеться напад, дівчина не відчуває, тож це завжди спонтанно. Софія каже: у цьому стані вона непритомна, а отже не розуміє, що коїться, та нічого не відчуває.

А от після нападу вона втрачає пам’ять. І що старше, то важче відбувається відновлення. Дівчина порівнює швидкість, із якою поверталася пам’ять у 17 років, і вже через роки і каже, що динаміка дуже негативна. Що більше нападів, то вони регулярніше та важче після них прийти до тями.

Після нападу Софія може втрачати пам’ять ще протягом доби, а потім все знову стає нормально. Також, після того, як це сталося, їй треба лягти поспати, аби відновитися. Тобто після нападу вона ще добу має відходити.

У тілі відчувається кріпатура, а також позкусані язик та щоки. І дуже часто це супроводжується сильним головним болем.

Раніше ми розповідали історію пораненого батька та його 15-річної доньки після інсульту, які разом проходять реабілітацію.

До речі, у Вікон є Telegram. Підписуйся, щоб оперативно отримувати найцікавіше.