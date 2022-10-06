Что будет победой Украины и изменится ли общество? История журналиста Дениса Бигуса, который пошел воевать

К рядам ВСУ присоединились представители разных профессий. Украинский журналист и телеведущий Денис Бигус — автор проекта Bihus.info — с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.

Он рассказал проекту Украинский свидетель, как прошли его семь месяцев войны.

Сейчас Денис находится на Южном фронте. Он признается, что был готов к наступлению России, даже до 24 февраля эвакуировал свою семью, купил экипировку и ждал начала эскалации. Однако с датами он ошибся, так как ждал полномасштабного вторжения в начале февраля.

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Денис — доброволец, он не разглашает свой пост, но рассказал, как проходит его день.

— Куда-то еду машиной, полдня управляю дроном, сажусь в машину и поворачиваю назад. Но есть нюансы: надо, чтобы ты кого-нибудь заметил и никто не заметил тебя, — делится Бигус.

Сначала он был на защите столицы, а затем оказался под Николаевом. За время полномасштабной войны дважды подвергался сильным обстрелам. Говорит: если прилетит, испугаться не успеешь.

Он считает, что война оставит отпечаток на украинском обществе, но категорических изменений не принесет.

Это будут как хорошие вещи, так и плохие. Из хорошего — сплоченность. В то же время общество ждет тотальный ПТСР.

— Ни один социальный стресс не изменит общество в корне: будут пассионарии, будут консерваторы, останутся и плохие люди. Все будут со всеми ссориться, возможно, по другим вопросам, но все равно будут, — говорит Бигус.

Победа Украины для него — это страна в своих границах.

— Организационной победой будет тотальная гражданская война в России: буряты идут на чеченцев, Пенза идет на Саратов и все вместе — на Садовое Кольцо. Считаю, что у нас есть все шансы этого дождаться, — подчеркивает он.

На фронте можно встретить людей, которые имеют совершенно разные увлечения. Ранее мы рассказывали историю музыканта Ярослава, который защищает Украину.

Фото: скриншот из видео Ukrainian Witness

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