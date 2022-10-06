Що буде перемогою України та чи зміниться суспільство? Історія журналіста Дениса Бігуса, який пішов воювати

До лав ЗСУ приєдналися представники різних професій. Український журналіст і телеведучий Денис Бігус — автор проекту Bihus.info — з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Він розповів для проекту Український свідок, як минули його сім місяців війни.

Зараз Денис перебуває на південному фронті. Він зізнається, що був готовий до наступу Росії, навіть до 24 лютого евакуював свою родину, купив екіпірування й чекав початку ескалації. Проте з датами він помилився, адже чекав на повномасштабне вторгнення на початку лютого.

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Денис — доброволець. Він не розголошує свою посаду, але розповів, як минає його день.

— Кудись їду машиною, півдня керую дроном, сідаю в машину і повертаю назад. Але є нюанси: треба, щоб ти когось помітив і ніхто не помітив тебе, — ділиться Бігус.

Спершу він був на захисті столиці, а потім опинився під Миколаєвом. За час повномасштабної війни двічі потрапляв під сильний обстріл. Каже: якщо прилетить, злякатись не встигнеш.

Він міркує: війна залишить відбиток на українському суспільстві, але категоричних змін не принесе.

Це будуть як хороші речі, так і погані. З хорошого — згуртованість. Водночас на суспільство чекає тотальний ПТСР.

— Жоден соціальний стрес докорінно суспільство не змінить: будуть пасіонарії, будуть консерватори, залишаться покидьки. Усі будуть з усіма сваритись, можливо, з інших питань, але все одно будуть, — каже Бігус.

Перемога України для нього — це країна у своїх кордонах.

— Організаційною перемогою буде тотальна громадянська війна в Росії: буряти йдуть на чеченців, Пенза йде на Саратов і всі разом — на Садове Кільце. Вважаю, що в нас є всі шанси цього дочекатись, — наголошує він.

На фронті можна зустріти людей, які мають зовсім різні захоплення. Раніше ми розповідали історію музиканта Ярослава, який пішов боронити Україну.

Фото: скриншот з відео Ukrainian Witness

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