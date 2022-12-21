Я на войне с 18 лет: история военного Да Винчи, который участвовал в освобождении Балаклеи

Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи пошел на фронт добровольцем еще в свои 18 лет. Он участвовал в Революции Достоинства, являлся членом руководства национально-освободительного движения Правый сектор.

Парень был командиром взвода первой штурмовой роты ДУК ПС. Воевал в Песках, потом — вблизи Авдеевки. Плодотворно сотрудничал с подразделениями ВСУ по всем направлениям. В 2017 году Дмитрий получил звание Народный герой, а в 2021 году — Герой Украины.

Сейчас Дмитрию уже 27 лет, летом он присоединился к ВСУ и получил свое первоначальное воинское звание — младший лейтенант. Свою историю о войне, переходе в ВСУ, Залужном, освобождении населенных пунктов и не только он рассказал для Новинарні.

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О переходе в ВСУ и Залужном

Парень рассказывает, что присоединились к ВСУ всем подразделением Волки Да Винчи. Решили двигаться дальше под командованием Валерия Залужного.

Одной из ключевых причин, почему мы “легализовались”, является то, что все мы верим Залужному, — подчеркнул Дмитрий.

В этом году он получил звание младшего лейтенанта, однако отмечает, что это почти ничего не изменило. Ведь в коллективе все “его” люди. Он с ними воевал, но они вернулись в мирную жизнь. Теперь снова пришли в подразделение.

— Все мои заместители — кадровые военные. Я — младший лейтенант, а офицеры в подразделении — капитаны, майоры. Это люди, которые закрывают все документальную часть, и подсказывают, как правильно все сформулировать, — рассказывает он. Добавляет, что один из его заместителей и начальник штаба тоже были командирами батальона.

О начале полномасштабной войны

24 февраля Дмитрий вместе со своим батальоном встретили возле Счастья Луганской области. За несколько недель до вторжения враг активизировался и бил по позициям наших военных.

— Когда мы “летали” (проводили разведку квадрокоптером — ред.), заметили большое скопление войск: танки, артиллерию, колонны, понтонные переправы в нескольких километрах от реки Северский Донец.

23 февраля вернулись на базу в Авдеевку, легли спать где-то в три. В пять меня будит Алина Михайлова (волонтер, депутат Киевсовета, невеста Коцюбайло — ред.) и говорит, что началась война, ракеты пошли.

Мы забрали вооружение и покинули базу, потому что была большая опасность, что ракеты полетят туда, — рассказывает Дмитрий.

По его словам, сначала работали возле Авдеевки вместе с 25-й воздушно-десантной Сечеславской бригадой. Потом встретились с россиянами в Запорожье, у Пологов и Орехового.

Это были первые колонны, которые мы вместе со 128-й бригадой палили. У нас была трофейная пушка, — говорит он.

Тогда провели разведку квадрокоптером и увидели, что российских военных очень много — все посадки буквально были забиты техникой. Так что наши сразу начали по ним стрелять, удалось сжечь не менее десяти единиц техники. Затем Волки Да Винчи направились в защиту Киева, где участвовали в боях возле Згуровки Броварского района.

О самом подготовленном городе к войне

Затем подразделение Дмитрия переместилось на Криворожское направление.

— Когда мы заезжали в Кривой Рог, казалось, что это самый укрепленный город. Люди живут, ездят, ни одного блокпоста.

Зато вокруг — восемь линий обороны! Противотанковые ежи. Эти ежи изготовляли, а рядом копали противотанковые рвы.

Кривой Рог готовился к активным боевым действиям. Ведь россияне подошли на 30 км к городу, — рассказывает военный. Впоследствии его подразделение снова перевели на новое направление.

Харьковская, Луганская, Донецкая области

Волки Да Винчи стали спецназовцами. Уже с мая они сдерживали оккупантов возле Барвенково Харьковской области. Россияне постоянно обстреливали артиллерию.

Один выезд нашей артиллерии — это 10-15 единиц вражеской техники. Они стояли очень плотно. И там не было и секунды тишины, — рассказывает он.

Он рассказывает, что тогда было много потерь среди наших, но потери врага были в десятки раз больше: как живой силы, так и техники.

В начале лета подразделение Дмитрия переместилось в Луганскую область. Тогда оккупанты пытались создать котел возле Северодонецка и Лисичанска. Коцюбайло рассказывает, что у Белогоровской переправы стояли колонны с понтонами. Враг наступал от Попасной и хотел перерезать пути украинским военным. Однако сделать это не удалось.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ смогла сдержать россиян, а Волки Да Винчи разбили артиллерией около 15 понтонов.

— Около двух недель мы бомбили их, забирали их технику. Захватили там первый танк, два БМП, МТ-ЛБ Штурм. И все это время россияне продолжали ехать, несмотря на колоссальные потери, — вспоминает Дмитрий.

Он говорит, что ситуация была сложная. Нынешний начальник штаба подразделения Да Винчи был тогда в одной из механизированных бригад, стоявшей в Лисичанске. Россияне приблизились к Приволью. Это означало, что через несколько часов кольцо могло замкнуться. Поступил приказ выводить войска.

Выходили в последние минуты фактически. Кольцо смыкалось. Мои ребята стояли в Белогоровке под очень плотным огнем, чтобы сделать невозможным маневры врага, — вспоминает он.

Впоследствии ему сообщили, что нужно готовиться к переходу на другое направление. Он собрал своих людей, и утром они поехали. Тогда увидели и поняли — готовится что-то грандиозное.

Освобождение Балаклеи

В ходе деоккупации Харьковской области подразделение Дмитрия должно было зайти в Балаклею. Это и было тем грандиозным, чего ждали.

Волки Да Винчи должны были занять ракетно-артиллерийский арсенал — базу хранения боеприпасов ВСУ, подвергшихся диверсии в 2017 году. Военные должны были зачистить три группы.

— Операция была продумана до мелочей. В Харьковской области, в отличие от Бахмута, я ездил даже без бронежилета. Было что-то похожее на ситуацию до полномасштабного вторжения — боевые действия неактивные.

Операция переносилась. Но мы хорошо подготовились, каждый знал свой маленький участок работы, — делится Дмитрий.

Тогда легендарная “двадцать пятка” пробила первую линию и смогли пройти 8 км. То, как они заставили убегать россиян, удивило всех! Дмитрий уверен, что эта операция войдет в историю.

А “восьмидесятка” шла в тыл противника рейдом на глубину 60 км от реки Оскол в сторону Изюма. Там легендарная спецоперация! — вспоминает Да Винчи.

По его словам, зачистка Балаклеи длилась три дня, ведь россияне имели там большую группировку.

Коцюбайло рассказывает, что спецподразделение ГУР МО Кракена, его группа и группа Зураба закрепились по периметру. Россияне обстреливали их из артиллерии и ракетами уничтожили склады с боеприпасами. Однако наши военные постоянно делали доразведку.

— Увидели, что они бросили целую батарею Мсты (самоходная гаубица калибра 152 мм) с машиной управления. Совершили вылазку, и 25 ОПГБР зашла. Так мы взяли первую трофейную Мсту, модернизированную в 2018 году, — отмечает Дмитрий.

Затем украинцы смогли продвинуться на 1,5 км и перекрыли путь оккупантам. Они стали убегать как муравьи.

На следующий день военные уже перешли через мост. Однако у них не было связи с подразделениями, которые продолжали зачищать город. Затем увидели вражеский танк, на котором находились около 15 человек. Начали по нему стрелять. Танк врезался в дерево, а оккупанты начали бежать.

Некоторые подразделения понесли потери, а некоторые смогли даже взять пленных. И уже на следующий день в город приехал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, над Балаклеей подняли украинский флаг.

После Балаклеи военные начали действовать в Купянске и освободили еще три села.

— Заходим в одну деревню — люди навстречу: “Ура! Вы пришли!” Пообнимались, люди плачут. Во втором селе — так же. Мы снова оказались первыми. А третье село — уже больше, там базарчик, заходим — люди смотрят и не понимают, кто это.

Присматриваются: украинские военные и начинают выходить из каждого двора, кто с флагом, кто с плакатом, — вспоминает Дмитрий Коцюбайло.

Признается, что его очень поразили люди: кто-то предлагал вынести поесть, кто-то — жилье, несли цветы, были очень благодарны и плакали.

Оптимистический прогноз

Военный отмечает, что успехи также зависят от грамотности наших командиров на местах, несмотря на все оборонительные сооружения россиян. Он считает, что наступательная операция продлится и не закончится зимой.

— Хотя зимние боевые действия гораздо тяжелее, чем летние. Летом пехота может под деревом поспать, а зимой можно замерзнуть под деревом. Нужно постоянно быть в движении, это большая истощенность. Но враг тоже на улице, тоже ведет боевые действия и будет нести значительно большие потери, — говорит он. Но добавляет, что командование россиян не ценит своих людей.

Я ставлю себе оптимистический план на следующий год — освободить все оккупированные территории.

Зима будет очень сложной. Весна и лето тоже. Но я почему-то думаю, что у нас есть большие шансы освободить Крым в следующем году, — уверен Да Винчи.

Во время боевых действий украинские военные готовы сделать все, чтобы выполнить задание. Ранее мы рассказывали историю офицера СБУ об обороне Мариуполя.

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Фото: Анастасия Федченко / Новинарня, из архивов героя и пресс-службы подразделения Волки Да Винчи