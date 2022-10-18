Ее главная задача на поле боя — спасти человеческую душу: история военного психолога Анастасии

Машина останавливается, первый выстрел, счет до восьми. Вражеский танк перезаряжает снаряд, снова выстрел и попадание в сооружение слева от машины. 23-летняя Анастасия с позывным Псих за все время службы военным психологом уже привыкла к подобным ситуациям.

Поэтому говорит: “Едем дальше”. Ее главная задача — заботиться о моральном состоянии наших защитников и защитниц на фронте, поэтому девушка пытается рассказывать как о психологических состояниях во время боя, так и проводить консультации прямо под обстрелами.

Анастасия встретила 24 февраля на боевой позиции, поскольку еще до полномасштабного вторжения успела присоединиться к рядам ВСУ. Для нее война ведет счет еще с 2014 года.

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Психолог до сих пор помнит, как мимо нее не ехали, а скорее летели кареты скорой помощи навстречу борьбе за человеческие жизни и души. Тогда и решила, что сама не сможет остаться безучастной к чужой беде, поэтому выбрала путь военного психолога.

Сейчас Анастасия радуется, что может помочь тем, кто стоит на обороне нашей страны. Она понимает, насколько порой им тяжело морально и просто необходимо каждый день аккумулировать силы в себе. Поэтому психолог помогает и рассказывает, как наполнить внутренний ресурс.

Круто, когда можно разгрузиться и просто поговорить, а бегающий психолог под обстрелами в бронике — еще тот смешной человечек с оптимизмом.

На свои будни девушка не жалуется, потому что уверена — привыкнуть можно ко всему. Однако очень скучает по любимой кровати и домашним сырникам.

Живу мыслью, что после победы куплю себе набор бомбочек и сделаю заплыв в ванной.

Но иногда, делится Анастасия, и самой бывает сложно. Хочется отпустить эмоции и просто плакать. Говорит, главное, чтоб никто не видел, а так это даже хорошо.

Однако психолог уверена, что важно, чтобы другие тоже не забывали, что на фронте не бывает просто и каждый день за мирное небо наши защитники отдают самое дорогое — свои жизни.

А спасать своих собратьев каждый день пытается и медик-сапер с позывным Карма. Девушка предупреждает — что-то говорить плохое в ее сторону не стоит. Читай историю военной по ссылке.

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