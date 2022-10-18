Її головне завдання на полі бою — врятувати людську душу: історія військової психологині Анастасії

Машина стає, перший постріл, рахунок до восьми. Ворожий танк перезаряджає снаряд і влучає у споруду ліворуч від її машини. 23-річна Анастасія на псевдо Псих за весь час служби військовим психологом уже звикла до подібних ситуацій.

Тому каже: “Їдемо далі”. Її головне завдання — дбати про моральний стан наших захисників та захисниць на фронті, тому дівчина намагається як розповідати про психологічні стани під час бою, так і проводити консультації прямісінько серед обстрілів.

Анастасія зустріла 24 лютого на бойовій позиції, оскільки ще до повномасштабного вторгнення встигла долучитись до лав ЗСУ. Для неї війна веде відлік ще від 2014 року.

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Психологиня досі пам’ятає, як повз неї не їхали, а радше летіли карети швидкої допомоги назустріч боротьбі за людські життя та душі. Тоді й вирішила, що сама не зможе залишитись байдужою до чужої біди, тому обрала шлях військового психолога.

Зараз Анастасія тішиться, що може допомогти тим, хто стоїть на обороні нашої країни. Вона розуміє, наскільки часом їм важко морально та просто необхідно щодня акумулювати сили в собі. У цьому психологиня теж допомагає та розповідає, як наповнити внутрішній ресурс.

Круто, коли є можливість розгрузитись та просто поговорити, а психолог, що бігає під обстрілами в броніку, — ще той смішний чоловічок з оптимізмом.

На свої будні дівчина не скаржиться, бо впевнена — звикнути можна до будь-чого. Проте дуже сумує за улюбленим ліжком та домашніми сирниками.

Живу думкою, що після перемоги куплю собі набір бомбочок і зроблю заплив у ванній.

Та часом, ділиться Анастасія, і самій буває складно. Хочеться випустити емоції та просто плакати. Говорить: головне, щоб ніхто не бачив, а так це навіть добре.

Проте психологиня впевнена, що важливо, щоб інші теж не забували, що на фронті не буває просто і кожного дня за мирне небо наші захисники кладуть найдорожче — свої життя.

А рятувати своїх побратимів щодня намагається й медикиня-саперка на псевдо Карма. Дівчина попереджає — щось казати погане у її бік не варто. Читай історію завзятої військової за посиланням.

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