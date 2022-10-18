Розповіді

Її головне завдання на полі бою — врятувати людську душу: історія військової психологині Анастасії

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 14:00
Анастасія "Псих"
Фото: Facebook, Instagram

Більше новин
Що робити при нудоті
Що робити при нудоті і як її позбутися? Пояснює гастроентеролог
Андрій Шевченко виступив із промовою про війну в Україні
Важливо пам’ятати, що війна продовжується: Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м’яча 2022
банкрутство
Банкрутство — не вирок: чому для фізичної особи це гарний вихід зі складної ситуації
тривалість уроку
45 хвилин уже не буде? Скільки має тривати онлайн-урок для школярів України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Андрій Шевченко виступив із промовою про війну в Україні
Важливо пам’ятати, що війна продовжується: Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м’яча 2022
банкрутство
Банкрутство — не вирок: чому для фізичної особи це гарний вихід зі складної ситуації
тривалість уроку
45 хвилин уже не буде? Скільки має тривати онлайн-урок для школярів України
Миколаїв
Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв

Відео
0:02:28
Миколаїв

Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики
0:06:31
світло
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
Бавовна у Москві
Ворог буде покараний: Повернись живим спільно з ГУР готують проект Бавовна у Москві
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бізнесмен із Краматорська вражає майстерністю — кує міцні паркани за власною технологією
0:02:58
Вибухи у Києві та Житомирі: наслідки обстрілу Києва та інших міст
Недобрий ранок для України — що відомо про вибухи у Києві, Житомирі, Харкові й Запоріжжі
0:03:30
Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Оглушило так, ніби я був у дзвіниці: хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 18 жовтня: місто без світла та води
Тисячі людей лишилися без світла та води — що відомо про обстріл Дніпра 18 жовтня
0:03:20
Укріплений кордон з Білоруссю
ЗСУ готові до провокацій з Білорусі! Як укріплені позиції волинської тероборони
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Олександр Гаврилюк
Читати далі
Колишній слідчий — теперішній захисник: історія Олександра, який попри поранення продовжує допомагати ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь