Его покинули, а он выжил: как судьба улыбнулась малышу из Киева

В январе этого года 17-летняя девушка оставила своего семимесячного сына в закрытой квартире на несколько дней. Младенец находился без еды и ухода. Из-за тяжелых последствий для здоровья ребенок упал в коме.
В настоящее время правоохранители объявили матери о подозрении, а мальчик прошел многомесячную реабилитацию. Далее его будет ждать патронатная семья, сообщила в комментарии hromadske директор Киевской городской детской клинической больницы №1 Евгения Григорьева.
Подробнее о судьбе ребенка и в каком состоянии мальчик читай дальше.
Как сложилась судьба оставленного в Киеве мальчика
Напомним, что в январе мать малыша арендовала жилье в Киеве, а сама уехала в Харьков. Младенец остался один в квартире.
Подозреваемая случайно призналась в этом своему знакомому, который после услышанного сразу же сообщил в полицию. Именно это позволило спасти ребенка.
— Ни от соседей, ни от кого нам сообщений не поступало. Или они не слышали, может, мальчик так негромко плакал.
Можно сказать, только благодаря ему удалось спасти ребенка, — рассказала журналистам представитель полиции Киева Анна Страшко.
Правоохранители изъяли ребенка из закрытой квартиры в крайне тяжелом состоянии. Результаты медицинской экспертизы показали, что малыш не только несколько дней был без воды и пищи, но и не получал должного ухода от матери.
Мальчика не кормили и не меняли подгузники. Он все время лежал в неподвижном состоянии, что спровоцировало появление пролежней. В свои семь месяцев он весил всего 3,3 килограмма, его рост составил 60 см.
С крайне тяжелой белково-энергетической недостаточностью, его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он пробыл несколько месяцев.
В медучреждении ребенок пережил острую почечную недостаточность, остановку кровообращения и постреанимационную болезнь. В течение четырех месяцев мальчика выхаживали и помогали восстановить все системы органов.
— Все это время ребенка сопровождали реабилитологи. На сегодня мы видим, что мальчик отстает как в физическом, так и психоэмоциональном развитии. Но он активно питается, улыбается, весит 8,5 килограмма, рост у него уже 80 сантиметров, сидит с поддержкой, — отметила Евгения Григорьева.
В полиции сообщили, что биологическая мать не интересуется дальнейшей судьбой ребенка, а личность отца неизвестна. Вопрос о лишении родительских прав будут приниматься в судебном порядке.
Сейчас мальчику уже полтора года. Он фактически готов к выписке из больницы. Для него уже нашли патронатную семью, готовую его принять. Врач уверяет, что она знает о возможных вызовах.
— Когда с ним играю, я на него смотрю и думаю: “Боже, дитя, ты будешь классным мужчиной, и хорошо, что в твоей памяти не будет всего случившегося”.
