Його покинули, а він вижив: як доля усміхнулась малюкові з Києва

У січні цього року 17-річна дівчина залишила свого семимісячного сина у зачиненій квартирі на кілька днів. Немовля перебувало без їжі й догляду. Через важкі наслідки для здоров’я дитина впала у комі.

Нині правоохоронці оголосили матері про підозру, а хлопчик пройшов багатомісячну реабілітацію. Далі на нього чекатиме патронатна родина, повідомила в коментарі hromadske директорка Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 Євгенія Григор’єва.

Як склалася доля покинутого у Києві хлопчика

Нагадаємо, що у січні мати малюка орендувала житло у Києві, а сама поїхала до Харкова. Немовля залишилося одне у квартирі.

Підозрювана випадково зізналася у цьому своєму знайомому, який після почутого одразу ж повідомив у поліцію. Саме це дозволило врятувати дитину.

— Ні від сусідів, ні від кого нам повідомлень не надходило. Чи вони не чули, чи може хлопчик так неголосно плакав.

Можна сказати, тільки завдяки йому вдалося врятувати дитину, — розповіла журналістам речниця поліції Києва Анна Страшко.

Правоохоронці вилучили дитину із зачиненої квартири у вкрай тяжкому стані. Результати медичної експертизи показали, що малюк не лише кілька днів був без води та їжі, але й не отримував належного догляду від матері.

Хлопчика не годували та не змінювали підгузки. Він увесь час лежав у нерухомому стані, що спровокувало появу пролежнів. У свої сім місяців він важив всього 3,3 кілограма, його зріст становив 60 см.

З украй важкою білково-енергетичною недостатністю його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де він пробув кілька місяців.

У медзакладі дитина зазнала гострої ниркової недостатності, зупинки кровообігу та постреанімаційної хвороби. Протягом чотирьох місяців хлопчика виходжували та допомагали відновити всі системи органів.

— Увесь цей час дитину супроводжували реабілітологи. На сьогодні ми бачимо, що хлопчик відстає як у фізичному, так і психоемоційному розвитку. Але він активно харчується, усміхнений, важить 8,5 кілограма, зріст у нього вже 80 сантиметрів, сидить з підтримкою, — зауважила Євгенія Григор’єва.

У поліції повідомили, що біологічна мати не цікавиться подальшою долею дитини, а особа батька невідома. Питання про позбавлення батьківських прав ухвалюватимуть в судовому порядку.

Зараз хлопчику вже 1,5 року. Він фактично готовий до виписки з лікарні. Для нього вже знайшли патронатну родину, яка готова його прийняти. Лікарка запевняє, що вона знає про можливі виклики.

— Коли з ним граюся, то я на нього дивлюся й думаю: “Боже, дитино, ти будеш класним чоловіком, і добре, що у твоїй пам’яті не буде всього того, що сталося”.

