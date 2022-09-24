Его рукой документировалась смерть: история работника ритуальной конторы в Изюме

После деоккупации Харьковской области открывается большое количество захоронений, кладбищ и братских могил.

Люди гибли постоянно, бывало, что целыми семьями, так что на единственную ритуальную контору в Изюме и на его работника Виталия Борового пришлось немало работы, ведь людей нужно кому-то хоронить.

С начала оккупации у него не было ни одного выходного, ежедневно похороны. Работа была тяжелой и утомительной, ведь порой приходилось хоронить до полусотни тел, а кладбище располагалось через мост, переехать который не было возможности.

Тела погибших по пешеходному мосту переносили на другой берег и уже оттуда машиной отвозили к месту последнего покоя.

Больше всего погибших всегда было после завалов многоэтажных домов. Тогда, вспоминает Виталий Боровой, одной машиной вывозили по 18 тел.

Виталий начал ставить отметки на крестах погибших, нумерацию, с 4 мая. С тех пор и по сей день количество пронумерованных лично им могил достигает 455.

Однако очень много захоронений вне этого кладбища, по словам мужчины, люди хоронили родных у подъездов, в ближайших лесопосадках и т.д. Он бы очень хотел, чтобы это кладбище было единственным, однако таких много.

Вчера на этом кладбище и по всему Изюмскому району закончилась эксгумация тел, количество жертв в Изюмском районе — тысячи, многие погибшие с признаками насильственной смерти.

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков говорит, что объем работы очень велик, однако команда планировала завершить эксгумацию захоронений до конца пятницы, ведь дальше их ждут следующие населенные пункты.

Несмотря на то, что Виталий Боровой еще не брал выходные, он не спешит на отдых. Вместе с командой полиции и патологоанатомов он снова едет работать, ведь надо ехать по селам, разгребать завалы и проводить захоронения.

Посмотреть и зафиксировать последствия оккупации приехал даже посол Франции в Украине.

Детальнее о том, как проходила эксгумация тел в Изюме и спутниковые снимки оттуда, ты можешь посмотреть в нашем материале.

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