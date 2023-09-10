Кричала: “Боже, я так хочу жить!” А снаряды летели еще и еще. История ранения и спасения женщины из Торецка

Восток нашей страны до начала войны был местом, где работали шахтеры, все развивалось и строилось. И с начала российского вторжения в 2014 году и полномасштабного — в 2022 году многие города превратились в руины.

То же произошло с Торецком в Донецкой области. Город обстреливается почти каждый день, нет газа, света и воды, но люди все равно продолжают там жить.

В Торецке продолжала работать 63-летняя Елена Мякина с мужем и сыном, пока однажды едва не погибла. Ее историю рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

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Осколок перебил шейку бедра

В тот день, когда один из осколков вражеского снаряда обездвижил женщину, она была на рабочем месте в продуктовом магазине. Это произошло в июле. Когда рядом попал первый российский снаряд, Елена выбежала из помещения. Второй боеприпас попал прямо в магазин.

Коллега Елены, которая не покинула здания, погибла, а женщина получила множественные осколочные ранения. В тот момент Елена закрыла голову руками и кричала: “Боже, я так хочу жить!” А снаряды летели еще и еще.

Война забрала все

Работникам ГСЧС удалось спасти женщину и эвакуировать ее в Константиновку, где ей оказали первую помощь. Ее мужу сообщили, что произошло с Еленой, но эту новость его сердце не выдержало.

Война забрала у меня все: дом, семью, работу. В один момент я потеряла все. В моей душе огромная рана, залечить которую я никогда не смогу, — делится Елена.

Из-за ранений она даже не смогла попрощаться с мужем. Ее продолжили спасать уже днепровские медики. Специалисты извлекли осколок, стабилизировали состояние женщины и отправили ее на дальнейшее лечение во Львов.

Там она попала в Центр Незламні, где ей сделали протез. Врачи прооперировали женщину, провели тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его протезом. Так удалось сохранить функцию конечности. Сейчас Елена проходит реабилитацию и делает первые шаги.

Сын женщины переехал в Кременчуг, поэтому она планирует переехать туда и жить с ним там до конца войны. Она мечтает, чтобы Украина победила, потому что хочет вернуться в свой Торецк.

Также в реабилитации сейчас нуждаются много украинских военных, которые получают ранения. Ранее мы рассказывали, как военному пройти бесплатную реабилитацию в Украине.

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