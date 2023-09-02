Рассказы

Уже даже бегают на протезах! Семья Степаненко вернулась в Украину после долгой реабилитации

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 02 сентября 2023, 13:00
Вижили після удару по Краматорську: родина Степаненків повернулася з реабілітації

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