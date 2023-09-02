Уже даже бегают на протезах! Семья Степаненко вернулась в Украину после долгой реабилитации

Легендарная семья Степаненко наконец-то дома. После года реабилитации в США они вернулись в Украину, чтобы встретиться со своими спасителями и продолжать восстановление уже в стенах родной больницы. 12-летняя Яна уже бегает на протезах, как и мама Наталья. А сын Ярик и дальше за главного в семье.

Выжили после удара по Краматорску: семья Степаненко вернулась после реабилитации

Семью Степаненко трогательно и с аплодисментами встречали на родной земле их спасители. Семья растеряна, но счастлива, потому что наконец вернулась домой.

Я очень рада вернуться домой, скучала по врачам, Украине, — говорит пострадавшая в результате ракетного удара Яна Степаненко.

Мама Яны Наталья говорит, мечтали о возвращении. История семьи Степаненко год назад всколыхнула весь мир. Семья попала под ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Тогда мама Наталья потеряла ногу, а ее дочь — обе.

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Невредимым остался только маленький Ярослав. Семья проходила лечение во Львове, пока их не отправили в США на протезирование. Тогда в Украине это было недоступно.

Там впервые мать и дочь почувствовали, что такое снова стоять на ногах.

Я помню этот момент, мне было очень тяжело. Со мной рядом была мама, сестра, брат, моя племянница. Они меня поддерживали, — рассказывает девушка.

Сейчас Яна не только ходит, но и ездит на велосипеде, даже бегает. Она и не мечтала, что когда-нибудь будет способна на такое. Семье предлагали остаться в Сан-Диего еще на год, но Степаненки поняли, что соскучились по Украине, людям и кухне.

В центре Незламні они не только встретились с врачами, но и осмотрели реабилитационные залы, где занимаются бойцы, которые потеряли конечности. Здесь скоро и они сами продолжат реабилитацию.

Пока девочка не вырастет, протезы ей нужно будет менять каждый год. Но теперь это стало возможным во Львове, на базе больницы Святого Николая скоро откроют центр детской реабилитации. Яна стала его лицом.

Своим примером девочка хочет мотивировать других детей, столкнувшихся с ампутацией. Для медиков семья стала особенной, они радуются, видя, как пациенты бегают на протезах.

Семья планирует остаться жить во Львове. Близнецам сейчас выбирают школу, а после победы хотят вернуться в родной Краматорск.

Раньше мы рассказывали историю юноши, который сам собрал FPV-дрон на каникулах.

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