На летних каникулах собрал собственный FPV-дрон. История 16-летнего юноши, который прилагает силы для победы

Война изменила представления людей о детстве и свободном времени. Ещё несколько лет назад сверстники современных молодых изобретателей гуляли, ходили в кино или просто смотрели сериалы в свободное от учебы время.

Нынешние подростки свой досуг проводят по-другому. К примеру, Радомир Тютюнник в свои 16 лет летние каникулы проводит в полевых условиях, где испытывает собственноручно собранный FPV-дрон.

Историю юного изобретателя рассказали в Армии.Inform.

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В свободное время собрал дешевый, но качественный дрон

Отец Радомира Александр Тютюнник — военный, так что парень рос в соответствующей атмосфере. Мужчина делится, что сын сам изъявил желание собрать собственный FPV-дрон. Да ещё и такой, чтобы был дешевле других, но лучше по показателям качества.

— Сын начал заниматься этой тематикой, потому что, общаясь со мной, понял необходимость FPV-дронов на передовой, поэтому решил попытаться собрать свой дрон, да ещё и сделать его доступным финансово и лучше технически, — говорит Александр.

Радомир за собственные сбережения приобрел компоненты для дрона — разменял около двух тысяч долларов. Ещё 30 тыс. грн добавили волонтеры.

Кроме того, Радомир Тютюнник приобрел мини-Mavic и передал его бригаде, где служит отец.

Юноша вот уже два месяца живет с отцом, который сейчас — начальник одной из служб, поэтому не находится на передовой. За это время парень не только ближе познакомился с войском и его строем, но и имел время испытать свой Rama Drones.

На изготовление первого дрона ушло три недели и три часа: 21 день Радомир ожидал получения компонентов для дрона, а ещё через три часа сложил свою “птичку”.

— Радомир начал изучать вопросы беспилотной авиации после того, как я рассказал ему о БпЛА и, в частности, FPV-дронах, — говорит отец. — В интернете он заработал фрилансом немного денег, и за эти средства приобрел сначала Mavic для нашей бригады, а потом и компоненты для собственного дрона.

Дрон, который парень приобрел для отцовской бригады, теперь работает в группе инструкторов для обучения по боевой подготовке. А собственный дрон сейчас проходит испытание полетами с погрузкой.

Как рассказывает офицер, они с сыном планируют производство двух типов БпЛА: FPV-дрона, то есть дрона-камикадзе и беспилотника многоразового использования, оборудованного системой сброса боеприпаса.

Дрон Rama Drones может пролететь до десяти километров, а с самой тяжелой нагрузкой — от пяти до семи. “Птичка” уже совсем скоро будет нести гранаты ВОГ, Ф-1, РГД, а также мины калибра 82 мм.

— Сейчас мы пытаемся выйти на рынок, чтобы для наших военных FPV-дроны стали доступнее и за меньшие средства. На один такой дрон уходит от десяти до 15 тыс. грн, — говорит Александр. А ещё добавляет: смогли собрать группу энтузиастов, которые также готовы собирать дроны — лишь бы неравнодушные помогли средствами.

Семья военных

Сам Александр служит в украинском войске давно, а на фронт ушел в 2014 году, когда уже имел троих детей. Был добровольцем в составе сводного отряда Воздушных Сил под названием Дика качка и защищал Донбасс.

Полномасштабное вторжение в 2022 году застало семью Тютюнников в Харькове. Отец пошел защищать город, старшая дочь Алина, тоже выбравшая для жизни военное дело, смогла организовать эвакуацию младших братьев из опасного Харькова.

После отражения атаки россиян от Харькова, отец добровольцем стал в ряды сводной стрелковой бригады Воздушных Сил.

Современные дети приобрели такие навыки, о чем раньше и взрослым было трудно мечтать. Они собирают десятки тысяч гривен, чтобы помочь военным освободить нашу землю от оккупантов. Историю восьмилетнего волонтера Богдана, читай в нашем другом материале.

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