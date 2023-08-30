Рассказы

На летних каникулах собрал собственный FPV-дрон. История 16-летнего юноши, который прилагает силы для победы

Виктория Мельник, редактор сайта 30 августа 2023, 19:00
Радомир Тютюнник

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