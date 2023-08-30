На літніх канікулах зібрав власний FPV-дрон. Історія 16-річного юнака, який докладає сил для перемоги

Війна змінила уявлення людей про дитинство та вільний час. Ще кілька років тому однолітки сучасних молодих винахідників гуляли, ходили до кіно чи просто дивилися серіали у вільний від навчання час.

Теперішні підлітки своє дозвілля проводять інакше. Наприклад, Радомир Тютюнник у свої 16 років літні канікули проводить в польових умовах, де випробовує власноруч зібраний FPV-дрон.

Історію юного винахідника розповіли в Армії.Inform.

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У вільний час зібрав дешевий, але якісний дрон

Батько Радомира Олександр Тютюнник — військовий, тож хлопець зростав у відповідній атмосфері. Чоловік ділиться, що син сам виявив бажання зібрати власний FPV-дрон. Та ще й такий, щоб був дешевшим за інші, але кращим за показниками якості.

— Син почав займатися цією тематикою, бо, спілкуючись зі мною, зрозумів необхідність FPV-дронів на передовій, тож вирішив спробувати зібрати свій дрон, та ще й зробити його доступним фінансово і кращим технічно, — каже Олександр.

Радомир за власні заощадження придбав компоненти для дрона — розміняв близько двох тисяч доларів. Ще 30 тис. грн додали волонтери.

Окрім цього, Радомир Тютюнник придбав міні-Mavic та передав його бригаді, де служить батько.

Юнак ось уже два місяці живе з батьком, який нині є начальником однієї зі служб, тож не перебуває на передовій. За цей час хлопець не лише ближче познайомився з військом та його ладом, а й мав час випробувати свій Rama Drones.

На виготовлення першого дрона пішло три тижні й три години: 21 день Радомир чекав на отримання компонентів для дрона, а ще за три години — склав свою “пташку”.

— Радомир почав вивчати питання безпілотної авіації після того, як я розповів йому про БпЛА та, зокрема, FPV-дрони, — каже батько. — В інтернеті він заробив фрилансом трохи грошей, і за ці кошти придбав спочатку Mavic для нашої бригади, а потім і компоненти для власного дрона.

Дрон, який хлопець придбав для бригади батька, тепер працює у групі інструкторів для навчання з бойової підготовки. А власний дрон зараз проходить випробування польотами з навантаженням.

Як розповідає офіцер, вони із сином планують виробництво двох типів БпЛА: FPV-дрона, тобто дрона-камікадзе, та безпілотника багаторазового використання, що обладнаний системою скиду боєприпасу.

Дрон Rama Drones може пролетіти до десяти кілометрів, а з найважчим навантаженням — від п’яти до семи. “Пташка” вже зовсім скоро буде нести гранати ВОГ, Ф-1, РГД, а також міни калібру 82 мм.

— Зараз ми намагаємось увійти на ринок, аби для наших військових FPV-дрони стали більш доступними й коштували дешевше. На один такий дрон іде від десяти до 15 тис. грн, — каже Олександр. А ще додає: змогли зібрати групу ентузіастів, які готові також збирати дрони — аби лиш небайдужі допомогли коштами.

Сім’я військових

Сам Олександр служить в українському війську давно, а на фронт пішов у 2014 році, коли вже мав трьох дітей. Був добровольцем у складі зведеного загону Повітряних Сил під назвою Дика качка та боронив Донеччину.

Повномасштабне вторгнення 2022 року застало сім’ю Тютюнників у Харкові. Батько пішов боронити місто, старша донька Аліна, яка теж обрала для життя військову справу, змогла організувати евакуацію молодших братів з небезпечного Харкова.

Після відбиття атаки росіян від Харкова, батько добровольцем став до лав зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил.

Сучасні діти здобули таких навичок, про що раніше й дорослим було важко мріяти. Вони збирають десятки тисяч гривень, аби лиш допомогти військовим звільнити нашу землю від загарбника. Історію восьмирічного волонтера Богдана, читай в нашому іншому матеріалі.

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