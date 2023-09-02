Уже навіть бігають на протезах! Родина Степаненків повернулася в Україну після довгої реабілітації

Легендарна родина Степаненків нарешті вдома. Після року реабілітації в США, вони повернулися в Україну, аби зустрітися зі своїми рятівниками та продовжувати відновлення вже у стінах рідної лікарні. 12-річна Яна уже бігає на протезах, як і мама Наталя. А син Ярік і далі за головного в родині.

Вижили після удару по Краматорську: родина Степаненків повернулася з реабілітації

Родину Степаненків зворушливо та з оплесками зустрічали на рідній землі їхні рятівники. Родина розгублена, але щаслива, бо нарешті повернулася додому.

Я дуже рада повернутися додому, сумувала за лікарями, Україною, — каже постраждала внаслідок ракетного удару Яна Степаненко.

Мама Яни Наталя каже, мріяли про повернення. Історія родини Степаненків рік тому сколихнула увесь світ. Родина потрапила під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Тоді мама Наталя втратила ногу, а її донька — обидві.

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Неушкодженим лишився лише маленький Ярослав. Родина проходила лікування у Львові, аж поки їх не відправили до США на протезування. Тоді в Україні це було недоступно.

Там вперше мати та донька відчули, що таке знову стояти на ногах.

Я пам’ятаю цей момент, мені було дуже важко. Зі мною поруч була мама, сестра, брат, моя племінниця. Вони мене підтримували, — розповідає дівчина.

Нині Яна не тільки ходить, а їздить на велосипеді, навіть бігає. Вона навіть не мріяла, що колись буде здатна на таке. Родині пропонували залишитися у Сан-Дієго ще на рік, але Степаненки зрозуміли, що скучили за Україною, людьми та кухнею.

У центрі Незламні вони не тільки зустрілися з лікарями, а й оглянули реабілітаційні зали, де займаються бійці, які втратили кінцівки. Тут незабаром і вони самі продовжать реабілітацію.

Допоки дівчинка не виросте, протези їй потрібно буде змінювати щороку. Але тепер це стало можливим у Львові, на базі лікарні Святого Миколая незабаром відкриють центр дитячої реабілітації. Яна стала його обличчям.

Своїм прикладом дівчинка хоче мотивувати інших дітей, які стикнулися з ампутацією. Для медиків родина стала особливою, вони тішаться, коли бачать, як пацієнти бігають на протезах.

Родина планує лишитися жити у Львові. Двійнятам зараз обирають школу, а після перемоги хочуть повернутися в рідний Краматорськ.

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