Кричала: “Боже, я так хочу жити!” А снаряди летіли ще і ще. Історія поранення та порятунку жінки з Торецька

Схід нашої країни до початку війни був місцем, де працювали шахтарі, усе розвивалося та будувалося. Та від початку російського вторгнення у 2014 році та повномасштабного — у 2022 році багато міст перетворилися на руїни.

Те саме сталося із Торецьком на Донеччині. Місто обстрілюється ледве не щодня, немає газу, світла та води, але люди все одно продовжують там жити.

У Торецьку продовжувала працювати 63-річна Олена М’якина з чоловіком та сином, аж поки одного дня ледве не загинула, її історію розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

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Того дня, коли один з уламків ворожого снаряду знерухомив жінку, вона була на робочому місці у продуктовому магазині. Це сталося у липні. Коли поруч влучив перший російський снаряд, Олена вибігла з приміщення. Другий боєприпас влучив просто в магазин.

Колега пані Олени, яка не покинула будівлі — загинула, а жінка зазнала множинних осколкових поранень. У той момент Олена закрила голову руками й кричала: “Боже, я так хочу жити!” А снаряди летіли ще і ще.

Війна забрала все

Працівникам ДСНС вдалося врятувати жінку та евакуювати її до Костянтинівки, де їй надали першу допомогу. Її чоловіку повідомили, що сталося з Оленою, але цієї новини його серце не витримало.

Війна забрала у мене все: дім, сім’ю, роботу. Однієї миті я втратила все. В моїй душі величезна рана, загоїти яку ніколи я не зможу, — ділиться Олена.

Через поранення вона навіть не змогла попрощатися з чоловіком. Її ж продовжили рятувати вже дніпровські медики. Спеціалісти витягли уламок, стабілізували стан жінки та відправили її на подальше лікування до Львова.

Там вона потрапила до Центру Незламні, де їй зробили протез. Лікарі прооперували жінку, провели тотальне цементне ендопротезування кульшового суглоба, тобто замінили його на протез. Так вдалося зберегти функцію кінцівки. Зараз Олена проходить реабілітацію та робить перші кроки.

Син жінки переїхав до Кременчука, тож вона планує переїхати туди й жити з ним там до кінця війни. Вона мріє, щоб Україна перемогла, адже хоче повернутися до свого Торецька.

Також реабілітації зараз потребують багато українських військових, які отримують поранення. Раніше ми розповідали, як військовому пройти безкоштовну реабілітацію в Україні.

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