Розповіді

Кричала: “Боже, я так хочу жити!” А снаряди летіли ще і ще. Історія поранення та порятунку жінки з Торецька

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 18:00
Олена М’якина: історія про обстріл у Торецьку та протезування
Фото: Facebook

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