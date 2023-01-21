Более 600 гражданских в плену! История Виты Ганныч, которую с апреля удерживают россияне

Россияне действуют против всех правил: человеческих, гуманных, военных. Еще с апреля прошлого года мать Алины Капацины безосновательно находится в плену оккупантов.

Женщину не освободили из печально известной колонии №120 в Еленовке даже после того, как узнали, что у Виты Ганныч постоянные приступы из-за кисты головного мозга. Более того, надзиратели запретили передавать ей специальные препараты, которые могут ослабить судорожные приступы.

— Часто мне снится сон, где она мне звонит и говорит: “Алюся!”. Она меня всегда так называла. И хотя я понимаю во сне, что она мне не может позвонить по телефону, все равно говорю: “Мама!” — “Да! Я еду домой”, — рассказывает дочь пленной.

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Но домой никто не едет, и сам дом в селе Владимировка Бахмутского района уже почти год как оккупирован россиянами.

С началом обстрелов Алина успела уехать в Днепр, а мать осталась. После процедуры фильтрации женщину не освободили. Оккупанты говорили, что она наводчица, потом уже в колонии начали придумывать, что Вита снайпер.

Это при том, что у нее есть справка об инвалидности.

— Последнее письмо нам пришло из Донецкой юстиции, где написано, что к Ганныч Вите они претензий не имеют. Но за что ее удерживают, какой орган ее удерживает — это не написано.

Просто они написали: у нас нет претензий к ней. Но почему она там сидит — это непонятно.

Алина узнала мать на кадрах российского телевидения: на них пленных добровольно-принудительно ведут на так называемый референдум.

Недавно Алине сообщили, что ее мать была переведена в тюрьму в Мариуполь. Как добиться обмена Виты, до сих пор непонятно. Равно как и неизвестен ее статус.

Эксперт центра гражданских свобод Михаил Савва говорит, что гражданские, задержанные оккупационными властями и военнопленные — это две разные по правовому статусу группы людей.

— Военнопленных государство-оккупант действительно согласно нормам международного права может содержать до окончания войны. А с гражданским совсем другая ситуация. Согласно первому дополнительному протоколу Женевской конвенции, государство-оккупант обязано освободить этих людей, как только исчезает причина, вызвавшая задержание.

50-летнему Владимиру Гнатовскому чудом удалось освободиться из колонии в Еленовке. Он был волонтером, исчез в конце марта, когда уехал вывозить детей, умирающих от обезвоживания в подвалах Мариуполя. Вместе с ним в плен попали около 30 волонтеров.

Сейчас он рассказывает, если сравнить фильмы о войне с самой войной — это разные вещи.

Смотришь фильм о войне, как концлагеря были, там сжигали людей. Здесь тоже убивают. Но там давали нары, люди спали на них, а мы — на бетонном полу.

Украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод насчитала около 900 мирных жителей, захваченных Россией с начала войны, из них около 600 находятся под стражей.

Если твои близкие или знакомые попали в такую ситуацию, следует немедленно обращаться в необходимые службы! Что делать, если родственник-военнослужащий оказался в российском плену, мы рассказывали раньше.

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