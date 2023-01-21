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Понад 600 цивільних у полоні! Історія Віти Ганнич, яку з квітня утримують росіяни

Олександр Мужичук 21 Січня 2023, 12:00
Віта Ганнич

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