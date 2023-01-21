Понад 600 цивільних у полоні! Історія Віти Ганнич, яку з квітня утримують росіяни

Росіяни діють проти всіх можливих правил: людських, гуманних, воєнних. Ще з квітня минулого року мати Аліни Капацини безпідставно перебуває в полоні окупантів.

Жінку не звільнили з сумнозвісної колонії №120 в Оленівці навіть після того, як дізналися, що у Віти Ганнич постійні напади через кісту головного мозку. Більш того, наглядачі заборонили передавати їй спеціальні препарати, які можуть послабити судомні напади.

— Часто мені сниться сон, де вона мені дзвонить і каже: “Алюсю!”. Вона мене завжди так називала. І хоч я розумію уві сні, що вона мені не може зателефонувати, все одно кажу: “Мама!” — “Так! Я їду додому”, — розповідає донька полоненої.

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Але додому ніхто не їде, та й сам дім у селі Володимирівка Бахмутського району вже майже рік як окупований росіянами.

З початком обстрілів Аліна встигла втекти до Дніпра, а мати залишилася. Після процедури фільтрації жінку не звільнили. Окупанти говорили, що вона навідниця, потім уже в колонії почали вигадувати, що Віта снайперка.

Це при тому, що вона має довідку про інвалідність.

— Останній лист нам прийшов із Донецької юстиції, де написано, що до Ганнич Віти вони претензій не мають. Але за що її утримують, який орган її утримує — це не написано.

Просто вони написали: ми не маємо претензій до неї. Але чому вона там сидить — це незрозуміло.

Аліна впізнала мати на кадрах російського телебачення: на них полонених добровільно-примусово ведуть на так званий референдум.

Нещодавно Аліні повідомили, що її мати перевели до в’язниці в Маріуполь. Як добитися обміну Віти — і досі незрозуміло. Так само, як і невідомий її статус.

Експерт центру громадянських свобод Михайло Савва каже, що цивільні громадяни України, які були затримані окупаційною владою і військовополонені — це дві різні за правовим статусом групи людей.

— Військовополонених держава-окупант дійсно згідно з нормами міжнародного права може утримувати до закінчення війни. А з цивільним зовсім інша ситуація. Згідно з першим додатковим протоколом Женевської конвенції, держава-окупант зобов’язана звільнити цих людей, як тільки зникає причина, яка викликала затримання.

50-річному Володимиру Гнатовському дивом пощастило звільнитися з колонії в Оленівці. Він був волонтером, зник наприкінці березня, коли поїхав вивозити дітей, що помирали від зневоднення в підвалах Маріуполя. Разом із ним в полон потрапили близько 30 волонтерів.

Зараз він розповідає: якщо порівняти фільми про війну із самою війною — це різні речі.

Дивишся фільм про війну, як концтабори були, там спалювали людей. Тут теж вбивають. Але там давали нари, люди спали на них, а ми — на бетонній підлозі.

Українська правозахисна організація Центр громадянських свобод нарахувала близько 900 мирних жителів, захоплених Росією з початку війни, з них близько 600 досі перебувають під вартою.

Якщо твої близькі чи знайомі потрапили в таку ситуацію, варто негайно звертатися до необхідних служб! Що робити, якщо родич-військовослужбовець опинився в російському полоні, ми розповідали раніше.

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